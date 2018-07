El Concejo declara de Interés Educativo Municipal la charla sobre GREP en la UNTDF González y Mora entregaron decreto al Licenciado Gonzalo Arias y a Natalia Jañez

Río Grande.- El Concejo Deliberante a través de la concejal Verónica González declara de Interés Educativo Municipal la charla ‘GREP, Grupos de Reforma Electoral Provincial’ que se dictará este miércoles en las instalaciones de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego de esta ciudad.

La concejal Verónica González junto a su par Miriam Mora hicieron entrega del decreto a Licenciado Gonzalo Arias, politólogo de la Universidad de Belgrano y Director Ejecutivo de la Fundación Instituto Moisés Lebensohn, y a Natalia Jañez, Coordinadora Regional del Instituto y Miembro del Consejo Directivo IML Instituto Moisés Lebensohn.

Cabe remarcar que la charla que se dará se encuentra enmarcada dentro de poder generar en la Argentina una discusión y un análisis serio de una reforma electoral nacional, teniendo en cuenta que es menester de este Cuerpo Deliberativo reconocer y destacar el rol fundamental que poseen las Universidades Públicas y las Fundaciones especializadas en la materia, democratizando la palabra y garantizando la pluralidad de voces.

En este contexto se pone en relieve la situación de los sistemas electorales provinciales, donde muchos de ellos presentan limitaciones.

“Son proyectos que se deben trabajar muchísimo, por lo cual no estamos dispuestos a que nos vengan a apurar con este tipo de procesos”

Al respecto la concejal Verónica González señaló que el “marco de esta Fundación que nos visita en nuestra ciudad lo da esta charla que van a dar los ‘Grupos de Reforma Electoral Provincial’ en las instalaciones de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego de Río Grande este miercoles, donde lo importante es que se discuta y se analice seriamente una reforma electoral nacional, donde el marco lo dan este tipo de profesionales que a través de instituciones prestigiosas se apersonan en nuestra ciudad para poner palabra sobre este tema”.

La edil también sostuvo que parte de la charla tendrá que ver con temas como el “financiamiento político, algo que se encuentra ausente en los planteos que se están haciendo desde la Legislatura”,

Precisó que cuando el marco es la “Universidad Nacional de Tierra del Fuego se le pone una impronta superior, y poder debatirlo en la órbita universitaria es muy importante, por lo cual esto es lo que nosotros declaramos de interés municipal”.

Por otro lado González entendió que “cuando hablamos de instrumentos de votación avanzando sobre las nuevas tecnologías, uno no puede estar en contra, pero lo que estamos en contra es el hecho de avanzar en procesos preelectoralistas impuestos, esta es la observación que uno hace, en su momento cuando estuvimos participando en la Legislatura es lo que dijimos, uno tiene que evolucionar con respecto a este tipo de situación con la ciudadanía, dado que uno no puede poner solamente en manos de la Justicia Electoral provincial tamaña responsabilidad de conciencia ciudadana ante este tipo de procesos, o estos tipos de instrumentos de votación, porque solamente nos introducimos en el voto electrónico, pero también hay un montón de cosas como es el tema de la financiación”.

La edil solicitó que con este tipo de situaciones se den “debates prolongados, uno no está en contra, sino lo que uno cree es que son procesos preelectoralistas que desde lo personal pienso que no nos van a llevar a ningún lado, y poder dar la posibilidad temporal de que se discuta con todas las instituciones es lo que se debe hacer, dado que no es un solo proyecto, sino son muchos, y estamos señalando que desde la escritura está mal redactado estos proyectos en la Legislatura”.

Por tal motivo manifestó que “son proyectos que se debe trabajar con muchísimo respeto, uno festeja la participación de propios y ajenos en este tipo de encuentros que tiene que ver con la reforma provincial, que propone la Legislatura, pero el marco debe ser trabajado un poco más, por lo cual no estamos dispuestos a que nos vengan a apurar con este tipo de procesos, el cual lo considero como proceso preelectoralista, y si vamos a avanzar en relación a esto que se haga con un mapeo a nivel nacional, y no solamente con miras provinciales”.

Finalmente indicó que “el proyecto está mal escrito, tiene errores, y el mismo proyecto no descarta el papel como apoyatura respecto del proceso, lo cual significa que no era tan atrasado el proceso, donde los profesionales que nos han venido a apoyarnos entienden que somos un país de avanzada, y con muchísimo respeto internacional respecto de nuestro procesos electoral, por lo cual no podemos retroceder, donde solamente el voto electrónico nos puede traer equivocaciones, lo cual esto lleva tiempo, se tiene que ir de a poco, y se tiene que seguir discutiendo ”.

“Se necesita mucho tiempo para aplicar este tipo de sistema”

Por su parte Gonzalo Arias sostuvo que “este miércoles en la Universidad Nacional de Tierra del Fuego vamos a llevar a cabo lo que nosotros denominamos GREP ‘Grupos de Reforma Electoral Provincial’, donde vamos a estar exponiendo sobre financiamiento político, diversidad, paridad, y tecnología en los procesos electorales”.

En tal sentido sostuvo que en el marco de lo que se está discutiendo en la provincia en este momento “cuantas más voces hayan sobre este tema, habrá más democracia, y esto permitirá que la gente tenga más opciones con respecto a cuál es el sistema electoral que quiere para su provincia”.

Por otro lado diferenció el voto electrónico de la boleta electrónica señalando que “el voto electrónico no tiene el papel como soporte, mientras que la boleta única electrónica si lo tiene, pero la introducción de tecnología puede ser no solamente en el momento de la emisión del voto, dado que se puede comenzar la incorporación de tecnología a partir de trasmitir los resultados de la votación, por eso me inclino por empezar en la trasmisión de los resultados la aplicación de tecnología, y hacer una boleta única en papel, dado que está probado en algún sentido alguno de los sentidos del voto que es el secretismo es vulnerable, o se puede vulnerar, y hay que buscar que no hay vulneración en un principio tan importante como es el voto secreto, por lo cual creo que aplicando tecnología, dado que no estoy en contra de la misma, pero si al momento de trasmitir los resultados será mucho mejor a la hora de darle certidumbre a un proceso electoral y buena recepción en la ciudadanía, dado que finalmente quien termina validando el resultado de una elección o las formas que se usa para votar es la ciudadanía, y eso le da legitimidad para quien después va a gobernar”.

Finalmente entendió que para llevar adelante un proceso de estas características se “necesita mucho tiempo para aplicar este tipo de sistema, dado que la ciudadanía tiene que conocer todo el proceso de votación”, dijo, al tiempo que agregó que “hoy a meses de llevarse adelante una nueva elección no es conveniente que se lleve adelante este tipo de procesos porque se van a hacer las cosas a las apuradas, va a generar confusión en el electorado, y van a terminar quitando credibilidad al sistema electoral de la provincia”, concluyó.