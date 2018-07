CAPELLANO ASUMIÓ COMO NUEVO VOCAL CONTADOR DEL TRIBUNAL DE CUENTAS

Sobre la nueva designación del ex Director General de la Agencia de Recaudación Fueguina (AREF), la Mandataria -acompañada por el vicegobernador Juan Carlos Arcando- comentó que “es una persona que conoce el sector privado y el sector público y eso es difícil de encontrar”, puntualizando que ese organismo fue creado al inicio de su gestión y fue Capellano “quien se encargó de su diseño y puesta marcha realizando una gestión dentro de la AREF con la que pudimos tener una agencia de recaudación que es ejemplo para muchas de las provincias de la Argentina”.

El objetivo, según la Gobernadora, es actualizar los mecanismos en función a los tiempos actuales “vamos a seguir con ese espíritu de mejorar los entes del Estado y si es necesario hacer modificaciones legislativas se tendrán que hacer para llegar a la actualización que nosotros deseamos tanto”.

“Lo principal es pensar los organismos de contralor en función de la sociedad que se administra, porque si bien es necesario controlar los recursos públicos no tenemos que perder el eje por lo cual el organismo de control fue creado” aseguró Bertone.

Por su parte, luego del masivo acto del que formaron parte ministros, secretarios, legisladores, el senador nacional José Ojeda, el intendente de Tolhuin, Claudio Queno y medios de prensa, el nuevo vocal contador del Tribunal de Cuentas se mostró agradecido con esta nueva responsabilidad: “es una nueva etapa que surge a través de un voto de confianza que me está dando la Gobernadora para cubrir el cargo qué designa el Poder Ejecutivo en la conformación de vocales del Tribunal de Cuentas”.

Cabe señalar que Luis Capellano tiene notables antecedentes en el sector privado y público. Es Magister en Derecho Tributario por la Universidad Austral, ocupó distintos cargos relevantes en la AFIP y en Ingresos Públicos del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas de la Nación, participó activamente representando al Ministerio de Economía por la República Argentina ante el Comité de Asuntos Fiscales de la OECD y lideró distintas misiones respecto de convenios para evitar la doble imposición ante la República de Chile; España, México, la Confederación Suiza, Alemania, la República Popular China, Hong Kong, entre otros. Es autor y coautor de libros en materia tributaria, como así también de artículos relacionados a esa especialidad.

Es profesor del Magister de Derecho Tributario en la Universidad Austral.

Desde el 2016 llevó adelante la exitosa creación de la AREF, que es un ejemplo de organismo tributario en todo el país.

Durante el acto, Capellano consideró que “es mi compromiso con la gestión poner todo el empeño y esfuerzo como lo he realizado en otros lugares de la administración pública donde me he desempeñado, para cumplir con este voto de confianza que una vez más me ha dado la señora Gobernadora y serle útil, desde este lugar, a la provincia”.

Con respecto al objetivo de actualizar las funciones y mecanismos del Tribunal de Cuentas, el nuevo vocal aseguró “es un desafío que hoy enfrentan todas las administraciones y mi participación en el Tribunal de Cuentas como organismo de control será sumar el esfuerzo personal en el marco del funcionamiento de ese cuerpo colegiado para que el objetivo del control se lleve adelante con la mayor eficiencia, y es ahí donde la actualización en materia de informatización juega un papel preponderante”.