BERTONE ENTREGÓ UNA DISTINCIÓN A UN OFTALMÓLOGO QUE ATENDIÓ A MÁS DE CIEN CHICOS DE MANERA GRATUITA

Al respecto, Barrientos comentó que “estuvimos hablando con la gobernadora, quien me entregó un diploma y me felicitó por la campaña donde indicamos anteojos a niños de entre 4 y 14 años”.

En tal sentido, señaló que “fueron alrededor de 100 anteojos que desde Gobierno pudieron conseguir para gestionarles, no solo la receta y la atención médica, sino también conseguir el anteojo”.

Barrientos mencionó que “había dos inconvenientes que hablamos con la gobernadora, que más allá de la indicación médica, y de que es un problema de salud, son pacientes que por ahí no tenían la posibilidad económica de la compra del anteojo, entonces el Gobierno intercedió para que puedan acceder al anteojo y, de esa manera, poder tener un año escolar en donde los chicos tengan una buena salud visual”.

“Esto repercute en no solo no ver bien, sino en que el aprendizaje no es el mismo, estamos hablando de niños de 6 años que van a empezar con una etapa de alfabetización y si no pueden ver bien es muy difícil que el chico pueda entender bien los contenidos”, explicó.

Asimismo, manifestó que “es un problema que se está viendo y el Gobierno, a través de esta campaña, trató de afrontarlo y de que a futuro no cause un problema, mas allá de la salud visual, de educación, sobre todo en los primeros años de la alfabetización en que es muy importante tener una salud visual conservada”.

Además, Barrientos indicó que “estuvimos charlando con Rosana de distintas estrategias de salud, vengo desde la parte privada y me toca en el corazón ver chicos que no pueden acceder a esto, soy fueguino, estudié en Buenos Aires, me recibí, me formé, y venir a mi ciudad y poder apoyar y dar una mano a gente que tiene ganas de trabajar, de que esto progrese y de tirar todos para el mismo lado, me enorgullece y me pone feliz poder haber aportado mi granito de arena”.

Por último, Barrientos expresó que “estoy feliz y agradecido por la distinción que me dio la gobernadora Bertone, y siempre estoy dispuesto a colaborar cunado se pueda y que sea algo serio como lo que fue, trabajamos en forma organizada y se le pudo conseguir al paciente el anteojo que es muy importante, sobre todo en esta crisis que atravesamos porque muchas veces el paciente accede a la consulta, pero la otra parte queda trunca y no se le realiza el anteojo y nosotros solucionamos el problema de principio a fin”.