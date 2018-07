BC Ushuaia S.R.L.: Solicitada.

De manera irresponsable, se intentó generalizar un reclamo colectivo inexistente, sin precisar ni víctimas ni denunciantes, además de aseverar hechos gravísimos sin siquiera contactarnos como fiduciarios para aportar documentación y/o brindar explicaciones a tales agravios.

No hace falta profundizar en el hecho de que si casi 1.800 familias adheridas al Fideicomiso San Martín Norte leen en una publicación que han sido estafados y que el Municipio y el Fiduciario han sido acorralados por los denunciantes, no hace otra cosa que generar pánico y malestar entre todos los adherentes, aunque esto no se corresponda en absoluto con la realidad.

También es importante aclarar que no existe relación contractual alguna entre nuestra empresa y el Municipio, ni de este último con los adherentes; puesto que el Fideicomiso San Martín Norte no involucra fondos públicos ni la Municipalidad formalmente integra el mismo, debido a que se trata de un Fideicomiso al Costo, compuesto por el Fiduciante Inmobiliario que aportó la tierra, los Fiduciantes Adherentes que aportan los fondos para llevar adelante las obras, y el Fiduciario que administra el Fideicomiso.

La intervención del Municipio ha sido colaborar en la depuración de los padrones de tierras del Municipio, poner a disposición personal para la atención inicial de los interesados y trabajar conjuntamente en la obtención de la zonificación requerida para esta urbanización con el Concejo Deliberante, como así también la exención de IIBB e Impuesto a los Sellos que se tramitó con la Legislatura Provincial oportunamente, entre otras gestiones que llevamos delante de manera conjunta.

Vale destacar que tal como ha sido comunicado a la totalidad de los adherentes del fideicomiso y a gran parte de los medios de comunicación, las obras de redes objeto del mismo han sido concluidas y certificadas por los entes correspondientes dentro del plazo establecido por contrato. Se ha obtenido el Conforme a Obra Provisorio del Municipio y se han realizado las presentaciones pertinentes en las Direcciones de Catastro Municipal y Provincial, a los efectos de tramitar la obtención de los números de puerta de la totalidad de los lotes y la subdivisión de las parcelas para la gestión de las escrituras traslativas de dominio de las parcelas individuales.

Cabe aclarar que el proceso de certificación de las obras y tramitación de los números de puerta y escrituras no es inmediato ni puede iniciarse hasta tanto se concluyan la totalidad de los trabajos y certificación de los mismos por parte de los entes y el Municipio.

En este sentido, el Fideicomiso ya ha obtenido la factibilidad y certificación de la red de Gas por parte de Camuzzi Gas del Sur, de Agua y Cloaca por parte de Obras Sanitarias de la Municipalidad y de la red de Media y Baja Tensión de la Cooperativa Eléctrica de Río Grande.

Además, ha iniciado la tramitación de los números de puerta ante la Dirección de Catastro Municipal, la cual se ha comprometido a entregarlos en los próximos días, y que permitirá que los adherentes puedan iniciar los trámites de presentación de los proyectos de construcción de viviendas.

Se han iniciado las presentaciones de la subdivisión ante la Dirección de Catastro Provincial a través de nuestros agrimensores, algo que estimamos que llevará algunos meses, de acuerdo a los plazos que usualmente demora este tipo de trámites.

Por todo lo expuesto, hemos iniciado el proceso de suscripción de las Actas de Posesión de los lotes, convocando por grupos de entre 100 y 150 adherentes por semana, ante la imposibilidad de formalizarlo en un único acto, dada la enorme cantidad de adherentes. A la fecha, llevamos suscriptas más de 300 Actas de Posesión y seguiremos convocando a los adherentes semanalmente hasta concluir con la totalidad de los mismos.

Por último, queremos aclarar que es cierto que una parte de la obra se encuentra atrasada, algo que no solo comunicamos a los adherentes, sino que expusimos públicamente; como consecuencia del incumplimiento contractual de una de las empresas contratistas, que a pesar de haber cumplido cabalmente con los términos contractuales por parte del Fideicomiso nos ha impedido concluir con la totalidad de las obras en los mismos plazos que el resto de las obras.

Si bien este hecho no impide la entrega de los lotes, la provisión de los servicios públicos, el inicio de la construcción de viviendas ni tramitación de las escrituras, nos ha demorado la colocación de los postes de alumbrado público, cuya red eléctrica ya está concluida, como así también concluir con la nivelación final de las calles y la finalización de la colocación de los cordones cuneta.

Tanto nuestra empresa como Fiduciaria, como nuestros abogados, hemos agotado todas las instancias posibles para que esta empresa cumpla con sus obligaciones contractuales, habiendo intimado, documentado y certificado cada uno de sus incumplimientos. Ante la falta de una respuesta favorable, iniciaremos las acciones legales que correspondan y se concluirán los trabajos pendientes con otras empresas que ya han cotizado los mismos; aclarando que este proceso debe ser lo suficientemente responsable para evitar que el Fideicomiso deba asumir costos innecesarios que afecten los aportes de los adherentes.

Quedamos a su disposición para aclarar cualquier duda al respecto.

Atentamente,

Luis María Barrenechea

Socio Gerente

BC Ushuaia S.R.L.

Fiduciario Fideicomiso San Martín Norte