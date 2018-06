Video: una presentadora de TV lloró en vivo por la política migratoria de Donald Trump

Los audios de esos centros que salieron a la luz ayer, en los que se escucha el sufrimiento de los niños, los llantos, la desesperación por volver junto a sus familiares, pusieron al problema en las portadas de todos los medios y en evidencia la crueldad de la medida de “tolerancia cero” de la administración del magnate.

Los campos de refugio en la frontera Fuente: Reuters – Crédito: Mike Blake

Ayer, la presentadora de la cadena MSNBC, Rachel Maddow, estaba al aire cuando se puso a hablar sobre este tema y no pudo contener la tristeza ni las lágrimas. Dijo: “Esto acaba de salir de AP. Es increíble. Los oficiales de la administración Trump estuvieron mandando a bebes y otros niños pequeños…”. Entonces, interrumpió su discurso visiblemente angustiada. Se rió nerviosa. Intentó seguir: “A al menos tres…”. No pudo. Pidió a la producción que ponga un gráfico al aire pero no resultó. Continuó: “Refugios en el sur de Texas”. Terminó allí. Pidió perdón y se despidió con el llanto en la garganta.

La reacción de la periodista no sorprende. Fueron muchos los políticos y los reporteros que denunciaron la brutalidad de la decisión del republicano, que busca ejercer presión con esta política para que el Congreso acepte cambiar la ley sobre migración, algo que busca desde que llegó a la Casa Blanca .

La presentadora de TV que lloró por la política de Trump en la frontera – Fuente: Twitter 0:56

Incluso la mujer del exmandatario republicano George Bush , Laura, escribió una columna en el diario The Washington Post, en la que defenestra la disposición del presidente: “Nuestro gobierno no debería estar en el negocio de depositar niños en almacenes reconvertidos o hacer planes para colocarlos en tiendas de campaña provisionales en el desierto a las afueras de El Paso. Estas imágenes son una evocación siniestra de los campamentos de internamiento estadounidenses para japoneses en la Segunda Guerra Mundial, que actualmente están considerados uno de los episodios más vergonzosos de la historia de Estados Unidos”.

Disculpas

Tras el incidente al aire, Maddow pidió disculpas en Twitter . “Una vez más, me disculpo por perderme. No fue la manera en que pretendía que fuera. Mi trabajo es poder hablar en televisión. Lo que estaba tratando de hacer, cuando de repente no pude decir / hacer nada, fue leer esto: Los funcionarios de la administración Trump han estado enviando bebés y otros niños pequeños separados por la fuerza de sus padres a por lo menos tres refugios de ‘tierna edad’ en el sur de Texas”, escribió y luego agregó: “Abogados y proveedores de servicios médicos que han visitado los refugios describieron las salas de juego llenas de niños llorando en crisis…”.

“¿Va a venir mi mami para irme con ella?” – Fuente: BBC 1:00

Tras sus post, miles de usuarios se hicieron eco de la situación en redes, de acuerdo con lo publicado por The Washington Post. Los usuarios aseguraron que Maddow expresó un sentimiento que sienten decenas de estadounidenses, en medio de esta política de separación forzosa de niños. Según el Departamento de Seguridad Nacional, 2342 niños fueron separados de sus padres desde el mes pasado.