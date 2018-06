Tras un temporal de nieve en Ushuaia, los vecinos denuncian que hace semanas que no tienen agua ni gas

“Hace una semana que está nevando y hoy se cumplen cuatro semanas que no cargan agua“, denunció una vecina, “Y ahora con lo de la nieve tampoco tenemos gas porque como el Municipio no limpia las calles los camiones no pueden entrar para cargar los tanques”, agregó la vecina, que vive en el barrio Andorra, del norte de la ciudad.

Según el SMN, las condiciones climáticas adversas estaban previstas hasta el domingo 24 de junio.

Según contó, como las autoridades no proveen con agua a quienes no cuentan con una red en su vivienda, muchos vecinos tuvieron que empezar a calentar la nieve para utilizar en los baños y para limpiar. “Son muchos barrios en la misma situación”, aseguró.

Algunos vecinos de Ushuaia tienen que calentar la nieve para poder tener agua.

La nieve cambió totalmente el paisaje para los habitantes de la ciudad y también ocasionó los inconvenientes habituales en el tránsito vehicular. Por este motivo, Vialidad Nacional solicitó transitar con precaución en el tramo de la Ruta Nacional 3 que conecta Ushuaia con el municipio de Tolhuin, donde hay “escarcha y nieve”; mientras que lo mismo ocurre en el trayecto entre Tolhuin y Río Grande, donde máquinas trabajan para garantizar la circulación.

El continuo ingreso de aire muy frío a la región continuará provocando nevadas en forma intermitente, al menos hasta el martes 26 de junio inclusive.

Desde el municipio de capital fueguina informaron que llevan a cabo un operativo de limpieza en el denominado “circuito prioritario”, que garantiza el tránsito por esos sectores, y recordó en un comunicado la obligación a los automovilistas de circular con ruedas de invierno (con clavos o de sílice).