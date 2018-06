Tras recibir a Lospennato, ahora Mauricio Macri se reúne con diputadas en contra del aborto

La vehemente diputada por la provincia de Buenos Aires -llegó a esa banca tras la defección de Fernando Niembro- tuvo un discurso que fue aplaudido por sus pares del kirchnerismo y de duras opositoras como Victoria Donda y Lucila De Ponti, entre otras: “Después de este debate vamos a terminar unidos en la diversidad. Estamos acá para acortar esa brecha que existe en la sociedad. Ninguno de nosotros es el mismo desde que empezó el debate. Pase lo que pase no podemos volver atrás. Pudimos visibilizar el dolor que significa el aborto en nuestro país y que se ampara en la ausencia del Estado”.

“Escucharon miles de historias de mujeres que tuvieron que abortar. Hoy la sociedad argentina no es la misma; 50 mil argentinas son hospitalizadas por abortos no seguros. Cualquiera sea la cifra sabemos que estamos hablando una tragedia de la salud pública que afecta a la sociedad argentina”, dijo emocionada. Y cerró, entre lágrimas, mencionando a “las mujeres que con su lucha nos trajeron hasta acá”, nombrando a “Diana Maffía; Mabel Bianco y Virginia Franganillo”, entre otras y “en la memoria de Carmen Argibay; de Dora Coledesky, de Loana Berkins; de Verónica Barzano”.

© Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. Lospennato antes de la votación por el Aborto. Foto. Maxi Failla

Más tarde, la votación sucedió y la interrupción legal del embarazo pasó, con media sanción, al Senado de la Nación. Horas después, el celular de Lospennato sonó y la voz de Mauricio Macri terminó de coronar la jornada feliz de la novel diputada: “Te felicito”, le dijo el Presidente de la Nación y la Secretaria Parlamentaria del Interbloque Cambiemos no perdió la oportunidad: le pidió verlo, algo que el jefe de Estado aceptó y se concretó el último viernes.

Lospennato, devenida casi una “rock star” de la política vernácula tras su intervención en el debate del Aborto y su función de lazo entre los diferentes sectores políticos tuvo su reunión con foto con Macri, salió de la cita diciendo que fue “una muy buena reunión, se interiorizó por todo el proceso del debate en Diputados y me felicitó por el trabajo que llevamos, porque mantuvimos la línea que nos había pedido, de que fuera un debate serio”.

© Arte Gráfico Editorial Argentino S.A. Silvia Lospennato tras su discurso por el aborto legal. Archivo Clarín

“Y, yo le agradecí que haya impulsado en el debate”, cerró la diputada, esperanzada “en que el Senado le dé un rápido tratamiento de la ley” y en que “no haya ninguna maniobra dilatoria”.

Pero la demora sucedió pues la vicepresidenta Gabriela Michetti amplió el giro a comisiones para su tratamiento en el Senado.

Pero ahora el Presidente se mostrará con las diputadas que se opusieron a la legalización del Aborto: Macri recibirá este martes a Carmen Polledo, firme opositora a la norma con media sanción, quien concurrirá acompañada de otras legisladoras como Marcela Campagnoli y Cornelia Schmidt Liermann, todas del PRO.

Así, el jefe de Estado se volverá a mostrar equidistante de las dos posturas sobre el debate y dará una alegría a los senadores de Cambiemos que se oponen a convertir en ley lo aprobado en Diputados. Los nombres en la Cámara alta son fuertes: además de Michetti, están en ese lote Federico Pinedo, Esteban Bullrich y el ex vicepresidente Julio Cobos.