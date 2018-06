Tierra del fuego: Despiden 800 trabajadores en las empresas de Río Grande

La cifra incluye contratos temporarios y a plazo fijo que están finalizando esta semana y otros en los próximos meses. Además algunas empresas acordaron reducciones horarias y de salario. La problemática se incrementa con el congelamiento salarial que comienza a regir a partir de hoy.

RÍO GRANDE.- Un proceso de finalización masiva de contratos llega sobre finales de mayo a casi todas las empresas metalúrgicas de Río Grande, en un número que podría alcanzar a 800 trabajadores y que se suma con el inicio de junio con la puesta en vigencia del congelamiento salarial para el sector, producto del acuerdo por la industria firmado el año pasado.

En el marco de ese acuerdo el compromiso de AFARTE era no producir despidos de los trabajadores de planta permanente y PPD, pero en este caso se trata de 800 trabajadores con contratos a plazo fijo o estacionales. “Dentro de este acuerdo que fue ni más ni menos que una extorsión porque el planteo era que, de no darse ese acuerdo iban a bajar a cero directamente el arancel que existe sobre los productos importados con los que competimos de manera directa, con lo cual iba a ser inviable cualquier posibilidad de producción de estos productos acá, producto de que no se iba a poder competir con el importado. En ese marco se resolvió en las asambleas firmar el acuerdo, que además plantea sostener los planteles que existen o que existían al 13 de noviembre en cuanto al personal efectivo o PPD de cada una de las empresas”, dijo el secretario de Organización de la UOM, Marcos Linares.

Respecto a los reclamos salariales, la UOM nacional firmó hace un mes un acuerdo salarial, acuerdo que no contempla a Tierra del Fuego. “Nosotros tenemos independencia salarial y discusión propia, eso se daba todos los años y se discutía independientemente de lo que resolviera el sindicato nacional para todo el país”, afirmó el gremialista.

Sin embargo sostuvo que “no descartamos ningún tipo de situación pero la realidad es muy compleja y nos preocupa sobremanera la recesión y el estancamiento del consumo en todos los productos en general pero particularmente los que hacen a la producción electrónica de Tierra del Fuego”.

BGH

Una manifestación de delegados de la UOM protestó ayer a la mañana en las puertas de la empresa BGH. Linares señaló en este caso que “tenemos una situación compleja donde se viene dando una discusión interna intentando generar, justamente, la discusión de la continuidad laboral y los valores del premio, pero que la empresa hasta acá no ha atendido ninguno de los reclamos y producto de esto es que el Congreso de Delegados está convocado en las puertas para acompañar.

En BGH precisó que hay 53 contratados que ingresaron como contratos eventuales por una producción estacional que “estarían potencialmente finalizando el día de hoy sobre los que no hay respuestas favorables; pero esta es solo una de las situaciones porque además tenemos otras plantas con situaciones en torno a este mismo sentido”.

Asimismo sostuvo respecto a la misma planta que “tenemos algo más de 120 PPD que trabajan hace más de cuatro meses y que potencialmente podrían estar quedando cesantes de prestar tareas según las últimas charlas que se han mantenido con la empresa y sería a fines de junio”.

“Se está discutiendo tanto acá internamente con representantes de la gerencia local e incluso de la comisión directiva hemos tenido reuniones con representantes de la empresa”, dijo respecto a BGH.

Mirgor

En cuanto a la situación de Mirgor indicó que “hay una discusión de parte de la comisión interna y la comisión directiva, en el marco de la conciliación obligatoria que se dictó el jueves pasado, y en este marco lograron llegar a una situación en la cual estaría generándose un sistema de rotación de 180 compañeros por el término de tres meses intentando atender la situación y generar impacto en la totalidad de los trabajadores”. “Estamos hablando de 540 de compañeros, la rotación será de 180 compañeros durante tres meses y a partir de ahí ver cómo avanza la situación”, precisó.

El dirigente detalló que uno de los planteos de la empresa apunta a cerrar la planta de calle Sarmiento. “Se puso en marcha recientemente pero producto de la recesión en el consumo están analizando cerrar esa planta y producir en las otras que tienen”, indicó.

FAPESA

Consultado sobre la situación de FAPESA señaló que “tenemos alrededor de 140 compañeros que no se les estaría renovando el contrato, quedarían alrededor de 10 compañeros con situación de contratos a plazo fijo, lo que responde a la misma situación, con producciones que se venían generando de cara al mundial. En este caso tienen la producción dividida en dos sectores, TV y el resto, que uno de los grandes problemas que está teniendo es que los productos que no tienen que ver con televisión se han visto seriamente afectados en las ventas y por eso hay menos trabajo”.

Audivic

En Audivic la situación todavía es más compleja, con salarios que no se abonan y 96 contratos que caen hoy. “Los compañeros recién ayer terminaron de percibir los salarios de abril, estaban con un proceso de licenciamiento hasta tanto esto se dé. Ya estamos ingresando al mes de junio con lo cual seguramente vamos a tener que exigir el pago de los salarios de mayo también, y en marzo han tenido una baja seria en las producciones y también, según los datos que manejamos, es muy posible que la totalidad del personal que estaba contratado, que son alrededor de 96 compañeros, estén finalizando hoy sin la proyección de continuidad”, dijo Linares.

Famar

En Famar, Linares dijo que “tenemos una situación complicada en cuanto a las producciones que han bajado de manera importante en el mismo contexto que tenemos del país, tuvimos un planteo de parte de la empresa de que era necesario generar alguna reducción salarial y un proceso de suspensiones, hemos venido discutiendo con la comisión interna de Famar, el jueves pasado evaluamos los resultados y los compañeros votaron a favor de la alternativa con lo cual es muy posible que a partir del lunes ya estamos con algún proceso de jornada reducida (de 6 a 12.45) con una afectación mínima en los salarios que ha sido avalado por la asamblea de compañeros que vieron que esta podría ser una alternativa para transcurrir este tiempo.

Foxman

La empresa Foxman atraviesa un sistema de licenciamientos hasta el próximo lunes. “En el medio la firma intenta hacerse del efectivo para tratar de cubrir el 50% del salario adeudado a los trabajadores y en el medio tenemos también que hay alrededor de 20 compañeros que podrían finalizar sus contratos hoy pero que lo estamos discutiendo y es posible que se extienda por algunos días más en base a algo de productos para elaborar; pero que después de eso seguramente vamos a tener un bache, según lo que transmite la empresa, de alrededor de 60 días en los que no contaría con la materia prima, con lo cual estamos analizando algún sistema de suspensión que contemple esta situación para los 45 trabajadores”, detalló Linares.

Electrofueguina

“En Electro tenemos alrededor de 65 compañeros con contratos a plazo fijo, se ha dado una discusión acompañando a la comisión interna, en ese marco se avanzó con la empresa en que gran parte de esos trabajadores sean renovados por dos meses. El número era más grande y se logró resolver que el número de compañeros de los cuales se va a prescindir será finalmente de 13 y estos serían los que no estarían siendo renovados pero potencialmente se podría renovar con el inicio de la campaña de aires que todavía no tiene fecha”, indicó.

“La realidad es bastante complicada, en algún momento lo dijimos y algunos funcionarios nos trataron de incendiarios, insistimos en que cada una de las medidas que se vienen tomando vienen a afectar de manera directa el empleo y la productividad que debería darse en el país y en la medida que no existan las ventas necesarias afecta a los puestos de trabajo como lo venimos denunciando hace más de dos años”, añadió.

mundoempresarial.com.ar