“Sigue aumentando la asistencia a social a gente que se quedó sin empleo”

En el marco de la inauguración de la la 33ª Edición de “El Desafío de Producir” que se realiza este fin de semana en el Polideportivo Carlos Margalot, el Intendente de la Ciudad, Prof. Gustavo Melella aseguró que “nosotros no somos profetas del caos, nos ocupamos y trabajamos todos los días para enfrentar la crisis sin esconder lo que pasa”.

“La realidad es que ha aumentado muchísimo la asistencia del área social, aparecen cada vez más casos de personas que piden ayuda en situación de emergencia y se están perdiendo muchos puestos laborales en la ciudad”, subrayó.

En este sentido, el Jefe Comunal indicó que “hemos mantenido los últimos días una reunión de gabinete para revisar la cuestión presupuestaria y reforzar las áreas de Promoción Social para acompañar a los que menos tienen y la Secretaría de Producción y Ambiente para continuar acompañando la creación de empleo y autoempleo, dos ejes clave para los momentos que estamos viviendo y para lo que se espera en adelante”.

“El Municipio está presente generando continuamente políticas que ayuden a mitigar la crisis, sobre todo ahora que viene el invierno que como sabemos es muy complicado por el freno de muchas actividades laborales”, recalcó.

Asimismo, Melella aseguró que “hay que trabajar juntos con la Nación, con la Provincia, con los Sindicatos para generar empleo y ojalá vengan muchas inversiones, pero no comparto esos grandes anuncios que nos quieren vender humo y esperanzas falsas”.

“Nosotros vamos a continuar gestionando, vamos a continuar profundizando las políticas que llevamos adelante en materia de capacitaciones, subsidios, créditos, programas de acceso a la tierra y la vivienda, ayuda social y todo lo que esté a nuestro alcance para ayudar a los vecinos que más lo necesitan, siempre diciendo la verdad sin esconder la realidad de lo que ocurre”.

Pero ademas volvió a hablar de la falta de empleo de la gente que este mes requirió de otras 600 ayudas de emergencia, ademas de las 2200 que venían llevando adelante, por situaciones de emergencia, “gente que no tiene ni para comer, según dijo Melella, es gente que nunca había pedido, que estaba acostumbrada a vivir de su trabajo, nunca habían pedido alimentos a la Municipalidad y eso es un signo de que se agrava la situación y nosotros no somos profetas del caos, contamos la realidad de todos los días. No se puede esconder lo que pasa, nuestros equipos trabajan muy fuerte, pero hay una realidad que es muy complicada y esperemos no nos supere”, concluyó