¿De qué se ríen los que no pueden manejar la crisis?.

Sab 30/06/18.- Hoy con más de 10 grados bajo cero los trabajadores despedidos de Australtex permanecían frente a la puerta de la fábrica, donde se quedaran hasta que los responsables de la misma les den una respuesta a sus reclamos y reincorporen a los 40 despedidos. No saldrá un solo camión con carga. La cara de crisis que atraviesa la provincia y que muchos responsables no quieren ver y otros esconden. Hagan algo ya.

Esta es una de las plantas que hoy está despidiendo trabajadores, sumamos a la lista a Audivic, Foxman, BGH, y posiblemente Brighstart, entre otras, es es la realidad que se vive en el sector industrial, pero nada es ajeno a la crisis, empleados de comercio quedan sin trabajo todos los días, comercios cierran sus puertas semanalmente y mientras se van más de 8000 personas de la provincia ingresan más de 10 mil

Los salarios están congelados desde hace dos años, esos salarios ya no cubren la canasta familiar en la mayoría de los casos.

Más de 3000 personas van a buscar cada mes el modulo alimentario, este mes se sumaron 950 más, solo en la municipalidad de Rio Grande, 800 despidos de las electrónicas en un mes, cientos de personas que ni con un subsidio pueden pagar una garrafa de gas y optan por volver a la leña, con los riesgos que eso implica, pero además porque no hay ni para comer.

Cientos de familias cuyo único alimento es un bolsón de alimentos que, obviamente no alcanza para un mes, ante esta realidad palpable, ante esta miseria ante esta inequidad, ante esta falta de inclusión, la pregunta es ¿hasta cuándo?.

Cuál es la política a seguir, cual es el plan, que hay planificado, para lo que queda de la gestión provincial y municipal, con un dólar a 29,70 pesos. Con una inflación de casi el 30 %, aumentos diarios de prepagas, combustibles, servicios, una canasta familiar que supera los 26.000 pesos, y que hoy ningún trabajador puede cubrir, con sueldos achatados, con empresas que incumplen convenios firmados y homologados por el Ministerio de Trabajo de la Nación, como el de UOM y AFARTE, no despidos a cambio de congelamiento salarial de dos años.

Que más se le puede pedir a una parte de esta sociedad que trabaja todos los días, que otra forma de desangrar a los que menos tienen se les ocurrirá en los próximos meses.

La imagen de un niño envuelto en una bandera cerca de un tambor con maderas encendidas, esperando por la única alegría, en medio de este caos se esfumó con 4 goles de Francia, pero quien aparece sonriendo en todos lados, hay alguien que no da explicaciones, hay alguien que se alinea con los patrones y no mira a los costados, no ve ni el frio de los chicos, ni el hambre de sus padres, ni se acerca a ver que necesitan, les aumenta un servicio vital como el gas.

De que se ríe?, de que se ríen algunos, esos que están cómodamente sentados en sus despachos, mientras estas imágenes están por todos lados, como duermen cada noche cuando saben que hay chicos que no comen, que sufren frio, que se enferman, que no tienen salud?.

Cuál es el objetivo de quienes esconden esto, de los que lo silencian, lo invisibilizan, de los cómplices del desastre, será que ellos también lo están pasando bárbaro.

Créditos para pagar aguinaldos?, una incongruencia y una subestimación de la inteligencia, mas humillación y aprovechamiento de la desgracia para sacar redito. Esta es la solución.

O será reprimir como en Rawson a docentes que cobran 8.600 pesos de básico y en tres cuotas.

Hay otra realidad, esta, la que nos explota en la cara todos los días, la que vemos cuando salimos a la calle, más de 100 casos de violencia familiar mensuales en la Defensoría Municipal y casi 900 en la Delegación del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, todo en Rio Grande, en medio de esto un impresentable hablando de candidaturas y yéndola de líder carismático cuando no puede hilvanar tres frases juntas, no es provocar, no es generar violencia?

Que más se le puede quitar a este pueblo además del poder adquisitivo para acceder a lo mínimo indispensable. Nada se lograra, con fotos, risas, firma de convenios o mensajes en las redes sociales, ya no hay tiempo, esto se fue de madre y tiene responsables, ustedes y yo lo sabemos, pero aún no se dieron cuenta. Mi estado pasa de la indignación a la pena, cuando veo estas imágenes que muestran hasta donde nos han llevado los que tenían las soluciones mágicas.

En esta provincia hay más de 10 mil desocupados de todos los sectores, las ventas cayeron más del 40 %, el desempleo creció casi dos puntos en menos de un mes.

NO es una mera estadística, es la realidad, les voy a decir algo que todo un pueblo pide, “HAGAN ALGO”, pero ya, el invierno recién comienza y puede que muchos no lo pasen.

Armando Cabral