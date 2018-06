REUNIÓN DE LA COMISIÓN NRO. 3 “Analizan proyecto de gestión de medicamentos vencidos”

La autora del proyecto explicó los alcances de la iniciativa al señalar que el mismo “fue ingresado en setiembre pasado y tiene que ver con todo lo que nos queda en casa” dado que “son pocas las personas que mantienen el tratamiento por diez días, en especial los jarabes, por lo tanto tenemos que ver qué sucede con esos residuos y que destino le damos ya que muchas veces los arrojamos al tacho de basura”.

Sin embargo recordó que se trata de “residuos patológicos y tienen que recibir un tratamiento acorde por eso la idea es colocar algún tipo de contenedor en las farmacias que ojalá sean todas, para luego darle el tratamiento final que corresponde”.

Mora explicó que “conservar estos medicamentos vencidos en el domicilio puede ser riesgoso” además en algunos casos pueden ser reutilizados como pueden ser el Ibuprofeno; Amoxifal; etc. aunque los farmacéuticos recomiendan no reutilizar ninguno de los productos y hay que darles un tratamiento como residuos patológicos”.

La Concejal Mora indicó que el debate de la propuesta continuará “el próximo jueves y vamos a invitar a fiscalización sanitaria; y a la Dirección de Ecología del Municipio porque ellos son los que trabajan con residuos patológicos y también con los farmacéuticos para ver si podemos seguir avanzando en este tema”.

A la vez que también consideró necesario “educar y concientizar para que la gente deje de automedicarse”.

Por su parte, la Presidente del Colegio Farmacéutico de la zona norte de Tierra del Fuego Mónica Benítez señaló que “la propuesta es muy interesante, sería muy apropiada para la ciudad, positivo que se pueda implementar, hemos realizado algunas observaciones de la implementación que tienen que ver con la garantía de que los medicamentos que la comunidad ya no use los lleve a las farmacias, y desde acá se garantice el desecho correspondiente”.

En tal sentido sostuvo que “estuvimos analizando algunos aspectos que tienen que ver con que la implementación sea práctica, que sea útil, y que además conlleve un trabajo con la población de concientización del buen uso el medicamento, dado que sabemos que cuando muchas veces el medicamento sobra es porque el mismo no fue bien utilizado, entonces es importante poder trabajar con la gente para que el medicamento se pueda utilizar racionalmente, que no se reutilice cuando no es necesario, o cuando el medicamento no está en condiciones de ser utilizado”.

Asimismo entendió que dentro de la ciudad de Río Grande existe “mucho medicamento vencido, teniendo en cuenta que no hay un tratamiento de residuos para los medicamentos que la gente lleva a su casa, y el vecino lo desecha de la misma manera que desecha los residuos ordinarios, lo cual no es bueno porque debe tener un tratamiento particular que va con los desechos patológicos para que no contamine el medioambiente, entonces nosotros creemos que hay bastante medicamentos vencidos, producto de que muchas veces se deja de tomar el medicamento, o tomó una parte, y otra no, sobre todo de aquellos medicamentos de venta libre”.

Resaltó que “este tipo de proyecto se ha implementado por ejemplo en la provincia de Buenos Aires, donde las farmacias son la boca de recepción de los medicamentos que la población lleva, son recibidos, y posteriormente hay convenios con la Municipalidad para que continúe el camino correspondiente que es el desecho patológico”.

Por otro lado calificó como “novedoso este proyecto en el ámbito de la ciudad, es la primera vez que tomamos conocimiento de un proyecto de estas características, y nos parece muy importante que se pueda llevar adelante, siempre y cuando se garantice que el medicamento tenga un camino seguro”.

Además sostuvo que las “reuniones continuarán la próxima semana para seguir analizando lo que tiene que ver con la cuestión de procedimientos, como por ejemplo tiene que ver con los desechos patológicos, cuáles serían las bocas, como se manejaría el Municipio”, dijo, al tiempo que agregó que tiene que “tener un fuerte componente de capacitación a la comunidad, con campañas de difusión, e ir educando a la población con respecto al uso correcto del medicamento”.

Finalmente explicó el camino que la farmacia realiza al momento de vencimiento de un medicamento señalando que el “desecho se realiza por medio de una compañía que retira los desechos patológicos, dado que por ley nosotros tenemos que tener un convenio con una compañía que se ocupa de los desechos patológicos, es un costo para las farmacias, el transporte pasa a recoger estos residuos, y se los lleva, siendo que la farmacia es responsable hasta que el residuo sale del local, y una vez que sale de la farmacia, la empresa es la responsable ante la ley de los medicamentos que se ha llevado, entonces de manera similar sucedería con los medicamentos que la gente entregaría, sea porque están vencidos, o ya no los utilizan más”.