Provida violenta: “Ya te vamos a encontrar sola”.

Todo esto esta filmado y grabado y obviamente la periodista va a iniciar las acciones legales correspondientes, pero es dable destacar que el lugar estaba presente la Senadora Nacional Miriam Boyadjian, que no emitió palabra, profesionales y técnicos del hospital, hombres y mujeres, tampoco pararon la barbarie y trabajadores de los medios que tuvieron la misma actitud.

Solo Marcelo Mora de Minuto Fueguino, se acercó para evitar que la agredieran físicamente, los demás hicieron silencio y que agredía verbalmente un tal Ulises Barria, corrió directamente a ella y delante de todos, le dijo lo que le vino en gana sin que ni uno solo emitiera una palabra.

La periodista estaba transmitiendo en vivo para el programa “Tarde pero Seguro” que se emite por Fm Líder y quedó todo registrado, además de la toma efectuada desde un dron y se encontraba sola contra la masa alterada de pro vida que no es la primera vez que muestran la otra cara, lo hicieron “apretando”, diputados antes de la sesión donde la despenalización del aborto obtuvo media sanción, luego se presentaron en el Concejo Deliberante y agredieron a todo el que pensaba distinto y votaron sin debate un día como el de “los derechos del niño por nacer”, pero como no fue suficiente, también fueron a manifestarse frente a la Municipalidad para imponer su objetivo al intendente después del veto a la ordenanza sobre el “Día de los derechos del niño por nacer”.

Hoy le pusieron la frutilla a la torta, todos contra una mujer sola, con una senadora a la cabeza y con muchos rostros conocidos a los que se les cayó la máscara.

No hay otra palabra que no se el repudio a todos y cada uno, porque es obvio que son más de lo mismo y estuvieron absolutamente de acuerdo en que la agresión que estaban ejerciendo estaba bien, porque esa periodista no pensaba como ellos.

Esto son y esto representan, doble discurso, hoy se mostraron tal cual son. La máscara ha caído.

Hay una frase cuyo origen seguro conocen: “Dios con nosotros, quien contra nosotros”. Queda claro que todo aquel que no piense igual no es un adversario, es un enemigo.