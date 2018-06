PRESENTARON LA CONCERTACIÓN FUEGUINA EN RÍO GRANDE

RÍO GRANDE, 2 de junio.- La Concertación Fueguina fue presentada en sociedad en Río Grande, ante militantes y adherentes de los partidos Federal Fueguino (PFF) y Espacio de Concertación Social (ECoS) en un acto realizado este 1 de junio en el Día de la Provincia.

En primer término el presidente de ECoS Silvio Bocchicchio valoró “el trabajo en conjunto que venimos realizando con Chispita Fadul” a la vez que agradeció “el acompañamiento de la militancia”.

“Nos guían las mismas inquietudes que a todos los vecinos, tenemos proyectos, trayectoria y ganas de transformar. Para hacerlos realidad debemos llegar a los cargos de representación donde se toman decisiones y ganar elecciones” sentenció.

Sobre la Cuestión Malvinas, Bocchicchio señaló que “el gobierno argentino antes de los vuelos y los negocios tiene que hablar de soberanía con el Reino Unido, y respetar la disposición transitoria primera de nuestra constitución nacional. Nuestra provincia e integridad territorial están en riesgo con los acuerdos alcanzados y debemos estudiar minuciosamente si hay un delito en los documentos sobre pesca y seguridad suscriptos”.

Sobre la industria, el edil dijo que “ayer se perdieron 50 puestos de trabajo en las fábricas de Río Grande, anteayer 150, y están dadas las condiciones para que se pierdan miles de puestos laborales por las políticas del gobierno nacional. Hay que reconvertir nuestra economía y defender la 19640″.

Además Bocchicchio consideró que “la crisis autogenerada, el recurrir al FMI, la ola de despidos en nuestra fábricas, el ajuste a los jubilados, el levantamiento de retenciones al campo, el recorte en la coparticipación provincial, forma parte de un plan ejecutado a la perfección para volver a los noventa cuando las decisiones las tomaban los organismos internacionales”.

Por su parte, Liliana Chispita Fadul, destacó que “el ser fueguino más que una cuestión de nacimiento, es una cuestión de sentimientos. Nos unen al Federal Fueguino y a ECoS las ganas de hacer una provincia mejor; teniendo como principal fuerza motora de nuestro movimiento a la militancia”.

“Me gustaría que nos digan la verdad, que el sinceramiento fuera real. ¿Qué está pasando con nuestra industria? No tienen en agenda la 19640 nuestros gobernantes, ni Marcos Peña. El dato más duro de la realidad es que de 14000 trabajadores en 2015 pasamos a 7000 en la actualidad y eso se siente en cada ciudad de nuestra provincia con una detracción del consumo” aseguró la presidenta del Federal Fueguino.

Fadul recordó que “cuando fui diputada junto a la actual gobernadora votamos la ley del cruce por aguas argentinas. Y hoy pareciera que no ha pasado nada, no se avanzó en el cumplimiento de esta ley que nos beneficiaría a todos los fueguinos. Es una de las cuestiones que como Concertación Fueguina queremos saber por qué no se hizo y luego re impulsarla”.

“El presidente fue al Congreso Nacional en busca de imponer el voto electrónico, buscó apoyo en el CONICET y el informe fue tan contundente que se frenó ese proyecto en el Senado. Hoy quieren imponerlo en Tierra del Fuego y fuimos a la Legislatura a decirles que no, porque el mundo ha abandonado los sistemas de voto electrónico, incluso los países tecnológicamente más avanzados como Alemania y Holanda, o el mismo Estados Unidos” aseveró.

Finalmente Fadul remarcó que “no somos K pero tampoco somos M, tenemos otro tipo de proyecto, somos fueguinos, y a Tierra del Fuego la hacemos entre todos, los que estuvieron, los que están y los que vendrán. Tenemos ambición política por representar a nuestra ciudadanía y lo vamos a hacer con su acompañamiento”

Al final de las intervenciones de los oradores el público disfrutó de la actuación de grupos folclóricos, de tango y conjuntos de danzas.