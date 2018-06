Pastor Héctor Pauli: A favor de las dos vidas. “Movilizamos para repudiar la legalización del aborto”.

Pauli pertenece a la iglesia evangélica y desde que comenzó el debate en el Congreso Nacional sobre la despenalización del aborto ha convocado junto con otras iglesias y el acompañamiento de la Senadora Boyadjian y el Concejal Alejandro Nogar a movilizaciones y actos en contra de la despenalización del aborto.

Respeto de esta postura en medio de un debate en el congreso Pauli dijo que “asi como hay personas que defienden la despenalización del aborto, nosotros que defendemos las dos vidas, también queremos expresarnos y manifestarnos en contra del aborto, entendemos, agregó, que los diputados de Tierra del Fuego tienen que ver y valorar esto, que como ciudadanos de Tierra del Fuego, los que nos manifestamos y muchos más, no estamos a favor del aborto. Es un mensaje también para ellos que tengan en cuenta que no estamos a favor del aborto, sino a favor de las dos vidas”.

En la anterior movilización, Pauli había señalado de manera casi amenazante que no votarían a los diputados que aprobaran el proyecto de despenalización y consultado sobre esto, dijo que “no hemos recibido una respuesta directa por parte de ellos pero si lo que han dicho a través de los medios. Nosotros tenemos una postura que defendemos la vida desde la gestación porque eso es lo que establece la Constitución Nacional, que los niños por nacer tienen derecho desde la concepción por eso entendemos que si un diputado no defiende la vida, que es el principal derecho, no defiende nada”.

Respecto de las estadísticas que señalan la cantidad de muertes de mujeres por la práctica de abortos ilegales, Pauli dijo textualmente: “las estadísticas muestran todo lo contrario, si son reales las estadísticas, porque es algo clandestino y no se sabe, pero los que están a favor del aborto hablan de 500 mil abortos, no hay 500 mil muertes por año. Entonces no es verdad lo que dijo Favaloro porque si no tendríamos 500 mil mujeres muertas y la realidad es que y el Ministerio de Salud dice que el año pasado fueron 31 mujeres las que fallecieron, entonces no es la principal causa de muerte de mujeres, el aborto clandestino”.

Pauli fue más allá y remarco que “cuando entra una madre a hacerse un aborto entran dos personas y cuando sale hay un paciente que quedó en el camino, es una tragedia y nosotros valoramos todas las vidas no queremos que ni una sola mujer muera por aborto clandestino, estamos a favor de una educación sexual que esté basada en los valores, una educación sexual que realmente prevenga los embarazos. Estamos en contra del abuso, hace 8 años que lideramos la campaña en contra del abuso sexual en Rio Grande y toda la gente que está a favor del aborto jamás ha acompañado en esas campañas, no les importa y creo que detrás de todo esto hay una ideología que está manipulando todo esto”.

Respecto de cuál sería la solución a los abortos clandestinos, ya que con o sin ley esto va a seguir ocurriendo, Pauli sostuvo que “la educación sexual es clave para que no haya embarazos no deseados. Si no hay educación va a seguir habiendo abortos clandestinos por más que se legalice, no podemos legalizar las cosas que están mal, como la droga o el consumo de alcohol”.

Para Pauli, “esto no es un tema de religiosidad, sino que es lo que dice la Constitución Nacional, lo que dice la ciencia, la bilogía, lo que dice la bioética, no me interesa tener una discusión religiosa. NO entendemos porque está la obsesión de matar a ese bebe, el enemigo es él bebe que se está gestando en el vientre de la mamá, yo interpreto que con toda esta movilización a favor del aborto, que el enemigo es esa criatura indefensa”.

Por último y consultado sobre el caso de una niña salteña de 10 años que fue obligada a continuar con un embarazo producto de una violación, Pauli dijo textualmente: “Entiendo que son situaciones extremas, siempre estamos a favor de la vida y entendemos que en muchos casos el aborto lo que hace, es tapar otro delito que también es aberrante, que es el abuso o la violación que por lo general está dentro del seno familiar sino es el padrastro, es el papá, el hermano, es un tío, un primo o el vuelo, alguien conocido, por eso luchamos contra el abuso infantil contra los menores, tratamos de darle herramientas, para que si hay algún violador intentando generar un vínculo con ese niño, el niño hable. Tenemos que llegar antes que el abusador a la vida de los chicos, ahora si llegamos tarde al aborto, esa niña vuelve al seno familiar donde va a seguir siendo violada, el mismo violador puede llevarla a hacer un aborto y seguir violándola. El aborto no va a solucionar el tema del abuso sexual infantil y muchas veces la presencia de ese bebe es una prueba para condenar al abusador y alejarlo de la vida de esa niña, esa niña puede dar a luz, puede dar a ese bebé en adopción. Hay tantas familias en argentina que quieren un hijo y no lo pueden tener por la burocracia de las leyes argentinas”, finalizó.