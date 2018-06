“Es un tema muy sensible, para quienes están a favor y en contra y cuando es así lo que hay que hacer es dialogar, es discutir, es poner sobre la mesa. El tema del aborto no tiene que ser tabú, hay que discutirlo con todos los argumentos técnicos, bilógicos, filosóficos, sociales, todo lo que uno quiera, pero hay que discutirlo.

“Lo que hice como intendente no es vetar la vida o estar a favor o en contra del aborto, lo que vete es la falta de dialogo y tiene que haber dialogo, tiene que haber discusión así que eso es, si hubiera habido dialogo en ese sentido, no lo hubiera hecho, no vete la vida, ni la defensa de la mamá y él bebe ni los derechos del niño, lo que vete es la forma de llevarlo adelante, tiene que haber dialogo, es un tema muy sensible, para el que tiene una mirada religiosa pero también para el colectivo de mujeres”. “Ante esa situación uno no puede imponer un proyecto como se hizo.”

“Lo que tenía que haber hecho el Concejo Deliberante, es haberlo discutido, haber convocado a las partes como se hizo a nivel nacional, una ordenanza en este sentido no era la forma de llevarlo adelante. Ojala sea este un motivo para que nos sentemos las distintas partes y podamos hacerlo. Yo estoy a favor de la vida plena, pero los temas hay que discutirlos, hay que ponerlos sobre la mesa, no tenemos que hacer una cruzada, ni de un lado ni del otro a ver como impongo lo mío, Creo que ese día no había tanta urgencia para votar un tema así de la manera que se votó”, finalizó