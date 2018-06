Marcha por “Ni una Menos” en Rio Grande con importante convocatoria.

Unas 300 personas participaron de la movilización por el “Ni una menos” y fue notable la cantidad de jóvenes que acompañaron, tanto hombres como mujeres, además de las militantes que están desde un comienzo en esta lucha contra el femicidio, y a favor de la igualdad de derechos y el aborto legal, seguro y gratuito. Entre ellas, Florencia Basso, Gabriela Bersier, Lorena Uribe, Nadia Fink, Veronica Portillo, Paula Masala, Natalia Jañez, Emma Bejarano, Mujeres de Fuego y La Ria entre otras.

Tanto la Torre de Agua, como el monumento al ovejero habían sido coloreados en verde y se sumaron de esta manera a la lucha de millones de mujeres que en todo el país llevan adelante esta lucha diaria por sus derechos, la igualdad y la aprobación de la ley de aborto libre, seguro y gratuito, que no significa, como algunos quieren hacer creer, que se trata de la libertad para matar. Milles de mujeres mueren en Argentina y en el mundo por abortos clandestinos y esta es una cuestión de salud pública y no de religiosidad o filosófica.

Una vez arribadas al gimnasio de la UOM sobre la calle Moyano, se leyó un documento donde entre otras cosas se destacó el pedido a la gobernadora para que derogue la ley que propone el 25 de marzo como Día de los derechos del niño por nacer, “estamos aquí para representar a aquellas que ya no tienen voz” sostuvo una de las oradoras, y “basta de violencia machista contra nuestros cuerpos”.

A continuación los tramos más destacados del documento

Ale Arce

Desde Río Grande, nos sumamos a los reclamos del colectivo de mujeres de nuestro país, la región y el mundo entero, nos pronunciamos en contra de todas las formas de violencia machista en todos los ámbitos donde desarrollamos nuestras vidas.

Un nuevo 3 de junio nos convoca en las calles, nos permite no solamente reunirnos, abrazarnos, darnos cuenta que no estamos solas, sino que también nos da la posibilidad de evaluar lo que sucedió en este último año. Acá estamos como movimiento de mujeres, lesbianas, trans y travestis que tomamos las calles para hacer historia.

Nos gustaría poder decir algún 3 de junio que no hubo mujeres muertas, violadas, violentadas en Argentina. No es el caso en este 3 de junio de 2018, lamentablemente, esa no es la realidad. Estamos aquí nuevamente para gritar por las que ya no tienen voz.

¡Basta de femicidios!

¡Basta de violencia machista contra nuestros cuerpos!

Ema Bejarano-De Igual a Igual

Estamos acá para defender la vida de nuestras compañeras trans que no superan los 35 años por estar la mayoría en situación de vulnerabilidad, menoscabo, abandono, miseria y muchas en la prostitución.

Necesitamos seguir avanzando en inclusión social plena, acceso a la salud, al empleo y a todos los derechos que merecemos.

Para la comunidad de Lesbianas, gays, Transexuales, bisexuales, ¡NI UNA MENOS¡ es poner voz para aquellas que no tienen posibilidad de hacerlo. Queremos hacer visible las injusticias por las compañeras que han sido descuartizadas , ahorcadas, quemadas, apuñaladas y molidas a golpes por esos que dicen ser HOMBRES, MACHOS .

Exigimos cupo laboral trans YA en toda la provincia!

Por qué nosotras somos #Laurita Aguilar, hoy estamos acá.

Ciudadanas y ciudadanos…

A NOSOTRAS TAMBIÉN NOS DESAPARECEN!!

Mujeres de Fuego

“En esta, nuestra lucha, damos batalla con el repiquetear de bombos y redoblantes. Al patriarcado le decimos basta desde el arte! Escribimos, actuamos y bailamos porque no dejamos que nos calle ni nos sujete la estructura machista. Es un canto sororo, es una pintura que pone color a tanta injusticia. El movimiento #metoo, que nació en Estados Unidos y se expandió por el mundo, pudo mostrar el acoso y la desigualdad que sufren las actrices. Les artistas decimos basta a la violencia machista. Si no oyen nuestros pedidos, escucharán nuestros cantos, sentirán el repiquetear de nuestros redoblantes, pintaremos los gritos de furia en miles de carteles, usaremos toda la tinta necesaria para que en versos y prosa aparezca nuestra voz. Pilar

Domínguez- Comunicadora Social

Las comunicadoras con perspectiva de género de Tierra del Fuego exigimos más periodistas, locutoras, camarógrafas, sonidistas, operadoras, productoras, conductoras y movileras en los medios de comunicación de mayor alcance provincial. Estamos en clara desventaja a la hora de acceder a cargos de jerarquía.

La violencia simbólica y mediática ejercida por varones y mujeres desde programas de radio, publicaciones, portales de noticias, blogs y programas de televisión sigue siendo subestimada.

Necesitamos que las prácticas periodísticas estén al servicio de mejorar la democracia.

Nuestros cuerpos son permanentemente cosificados para promocionar eventos. Esto nos degrada como personas y exigimos que no suceda más.

A nivel gerencial, en los medios de comunicación fueguinos el predominio es masculino. La presencia de las mujeres en las noticias se da como sujetas pasivas, y en las informaciones de carácter policial con estigmatizaciones, generando una revictimización de la persona.

Proponemos que sea un requisito fundamental para acceder a la pauta oficial cumplir con las buenas prácticas de una comunicación con perspectiva de género; teniendo en cuenta diferentes manuales de estilo que han sido difundidos ampliamente los últimos años, como por ejemplo el que fuera confeccionado por la Defensoría del Público.

Además, entendemos que resulta necesario instrumentar un mecanismo provincial de monitoreo y control punitivo para los casos en los que la norma sea sorteada o quebrantada.

SIN COMUNICACIÓN IGUALITARIA Y CON PERSPECTIVA DE GÉNERO….NO HAY NI UNA MENOS!

Natalia Jañez- UCR-Instituto Lebenson

Este 3 de junio, nuestro Ni Una Menos, se tiñe de verde. No hay justicia social sin aborto legal, seguro y gratuito. Exigimos que, el próximo 13 de junio, en el Congreso se apruebe la el proyecto de interrupción legal y voluntaria del embarazo porque el aborto clandestino es femicidio en manos del Estado. Se trata de una problemática de salud pública, la principal causa de muerte de personas gestantes en Argentina.

En Tierra del Fuego las mujeres también son denunciadas por abortar. La Justicia patriarcal también es cómplice de criminalizarnos y no dejar que podamos decidir sobre nuestros cuerpos.

Exigimos a nuestros legisladores nacionales, voten a favor de la vida de las mujeres, dejando de lado cuestiones, personales, religiosas, morales y metafísicas.

La discusión es ABORTO LEGAL SEGURO Y GRATUITO O ABORTO CLANDESTINO.

Integrante de la Ría

En el medio de un debate histórico en el Congreso de la Nación, la Legislatura Provincial de Tierra del Fuego aprobó sobre tablas, es decir, sin debate alguno, la implementación en la provincia del Día de los Derechos del Niño por Nacer, contando además, con 13 votos de los representantes del pueblo fueguino, para que dicho día se implemente, desconociendo por completo el tratamiento que se está dando en Cámara de Diputados. Siendo esta acción, celebrada no sólo por otros representantes fueguinos ante la Nación, sino también, por la propia Gobernadora Rosana Bertone y el Vicegobernador Juan Carlos Arcando. Todo esto fue tomado por la Colectiva Feminista, casi como una burla, utilizando además para dar difusión a estos actos, los medios de comunicación, afines a estos intereses. Con el mismo procedimiento, en una acción anacrónica y meramente declamativa, además de desconocer los derechos sexuales y reproductivos que hemos alcanzado las mujeres en los últimos 20 años, basada en un decreto de Carlos Saul Menen del año 1998, el Concejo Deliberante de Río Grande, siguiendo la misma lógica, aprobó sobre tablas y de espaldas al pueblo, la adhesión a dicha ley.

Exigimos al Ejecutivo Provincial la derogación de dicha norma, como así también, al Ejecutivo Municipal, que vete el asunto del día de los derechos del niño por nacer.

Resaltando la responsabilidad y el acompañamiento de las concejalas María Eugenia Duré, Verónica González y Miriam Mora.

¡EXIGIMOS LA SEPARACIÓN DE LA IGLESIA DEL ESTADO, YA SEA NACIONAL, PROVINCIAL O MUNICIPAL¡

Vientos de Cambio en Red

Reclamamos también para que la ley 26.485 se reglamente en su totalidad y que estas palabras no sólo queden en el aire, se dé cumplimiento a la ordenanza existente 3217/2013 para que en nuestra ciudad se cree un “Espacio de contención” para las mujeres violentadas que contempla, entre otras cosas, medidas de formación, campañas de difusión e incluso espacios de tratamientos para personas violentas. También se impulsó la generación de estadísticas y relevamiento sobre los casos de violencia de género sucedidos en la ciudad para conocer la dimensión que asume la problemática aquí. Sin embargo, muchas de estas palabras las calla el viento y quedan en el aire por lo que hoy demandamos al municipio de Rio Grande su aplicación concreta además de un compromiso real de toda la sociedad.

Los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en particular el derecho a decidir debe formar parte de la agenda política.

Reivindicamos el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. Por eso Exigimos: ¡EDUCACIÓN SEXUAL PARA DECIDIR, ANTICONCEPTIVOS PARA NO ABORTAR, ABORTO LEGAL PARA NO MORIR¡

Vero Portillo-Nuevo Encuentro

Nos movilizamos contra el ajuste, en contra del pacto con el FMI y en contra de la deuda. Somos las mujeres y los cuerpos feminizados en quienes recaen con mayor fuerza las terribles consecuencias de estas medidas , sumándole a un mercado laboral sexista signado por la desigualdad, la precarización, despidos y atropellos que implican estas políticas que apuntan a que la crisis las paguemos lxs más pobres. Ni una trabajadora menos,

Como ya nos pronunciamos contra la reforma previsional que perjudicó a nuestras adultas mayores y en vistas del tratamiento del proyecto de reforma laboral, rechazamos todo tipo de reforma de ajuste, de esta manera exigimos,

La distribución igualitaria de las tareas de cuidado y la reforma de las leyes laborales incorporando las licencias que distribuyan equitativamente las tareas de responsabilidades familiares y la licencia por violencia de género.

Igualdad Salarial, trabajo digno y la eliminación de barreras para las mujeres en todos los ámbitos: académicos, políticos, sindicales, etc.

– Paritarias libres y sin techo, y el respeto a los convenios colectivos de trabajo, a la libertad y a los derechos sindicales.

– Cese a los despidos en el sector público y privado, y reincorporación de las y los despedidos.

– Inmediata liberación de Milagro Sala y de lxs presxs políticos.

¡Decimos NO a la criminalización de la protesta social!

Lorena Uribe-Red Internacional de Periodistas con Visión de Género

Nos reivindicamos como militantes políticas y exigimos que se respete nuestro derecho a participar en condición de igualdad en los distintos espacios de poder tal como nos garantiza la Constitución Nacional y distintos Tratados Internacionales.

Reclamamos PARIDAD en los distintos cuerpos legislativos de la provincia y repudiamos el accionar de los Concejales de Ushuaia que enviaron a archivo todos los proyectos de paridad excluyendo la participación de las mujeres.

Nos solidarizamos con las compañeras de la ciudad de Ushuaia y apoyamos cada una de sus acciones en post de la igualdad.

Los Feminismos Populares comunitarios salimos a las calles por las revoluciones que nos faltan.

¡MUJERES! Será juntas y en la calle una vez más donde nos encontremos para detener los atropellos y alcanzar las reivindicaciones y los derechos que tanto nos niegan. No estamos dispuestas a ceder ni un ápice!

ESTAMOS JUNTAS, SOMOS PODEROSAS, NO TENEMOS MIEDO.

NI UNA MENOS

VIVAS, LIBRES, IGUALES Y DESENDEUDADAS NOS QUEREMOS!