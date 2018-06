LUNES 25J PANORAMA: Todos los servicios que se verán afectados.

Por Armando Cabral

Dom 24/06/18.-CGT y la CTA paran el este lunes 25 de junio* *no habrá servicio de colectivos, tampoco funcionarán los taxis parcialmente, no habrá atención en la frontera ni vuelos* Asimismo, también estará afectada la atención en bancos e incluso en las escuelas no habrá actividad, dado que los docentes de Provincia adhieren a la medida.