Las frases picantes de Hugo Moyano contra “Patricia Bullrich Luro Pueyrredón”, la CGT y el FMI

Sonriente, de muy buen humor, el dirigente sindical brindó una conferencia de prensa en la sede del sindicato de Constitución y luego de ratificar la medida de fuerza apuntó a la funcionaria nacional.

“Todo lo que la señora Patricia Bullrich Luro Pueyrredón ha dicho no tiene que ver con la realidad,” , dijo apelando al linaje de la ministra, hija de Alejandro Bullrich y de Julieta Luro Pueyrredón, parte de un linaje que incluye al Director Supremo de las Provincias del Río de La Plata, Juan Martín de Pueyrredón, y al Honorio del mismo apellido, célebre ministro de Yrigoyen.

Un recurso similar al que usan los diputados kirchneristas durante los informes del jefe de Gabinete en la Cámara Baja, cuando al realizarle preguntas se las formulan con su nombre completo: Marcos Peña Brown.

“No vamos a hacer nada que lo corresponda todo lo que ha dicho ella que van a hacer funcionar, o sea que van a reprimir, que se olvide de nosotros porque no vamos a hacer nada que no corresponda”, dijo Moyano en respuesta a la advertencia de la ministra respecto a que no permitirá que “Argentina sea bloqueada”.

El dirigente de Camioneros, además, advirtió que “si hacen algo y lastiman a un trabajador después decidiremos que haremos en asamblea”. Aunque días atrás sostuvo que si “reprimen a los camioneros puede haber paro por tiempo indeterminado”.

Moyano también fue irónico al hablar de la negociación paritaria de su gremio y en una frase apuntó a la cámara empresaria, al ministro de Trabajo e incluyó a la directora del FMI.

Previo a ello, su hijo Pablo chicaneó al Gobierno: “‘¿Cómo vamos a aceptar 15% que puso el Gobierno más el 5% que firmó el decreto el presidente? La última paritaria por decreto fue en la dictadura militar, si están proyectando 28% (de inflación); firmar un 20% es firmar para la baja“, afirmó.

Y con ironía, su padre aportó: “Es que ese porcentaje lo puso el Fondo Monetario, ahora deciden ellos. Y si es así vamos a discutir con la señora Lagarde, para que vamos a discutir con el ministro de Trabajo que no nos da respuesta”.

Ayer, Jorge Triaca minimizó la posible medida de fuerza que podría dictar el sindicato de Camioneros y dijo que la situación atravesaba un proceso “normal” de negociación paritaria.

“La discusión de Camioneros está en el proceso de paritaria, hay conciliación obligatoria, las partes tienen que buscar mecanismos para conseguir un acuerdo, cualquier incumplimiento genera sanciones es un proceso paritario en normal proceso de negociación“, advirtió el funcionario el domingo con radio Mitre.

Este lunes al mediodía, Moyano decidió lanzar un paro. “En ausencia desgraciadamente de la CGT, lo hacemos nosotros”, sentenció.