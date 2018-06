La UOM y el Ministro Caballero no se ponen de acuerdo en cuanto al desempleo en fábricas.

Linares sostuvo que se le enviaron varias notas entre 2016 y 2017, pero no recibieron respuesta cuando se ve que hay una apuesta clara a desactivar la industria tal cual la conocemos en Tierra del Fuego y a partir de ahí es que obviamente que insistimos con esto desde 2016 y ahora vemos como los puestos de trabajo han bajado en miles.

Según el dirigente cuando se habla de puestos de trabajo se incluye a los trabajadores nucleados en ASIMRA, gerentes, todos los que están contratados en las distintas empresas, este número está más o menos en 7400, cuando en 2015 estábamos en 14.200 y 12.800, y en 2015 se llegó a más de 16.000. La UOM marcha el 20 de junio y lo hacen un feriado para sumar a otras organizaciones sin necesidad de hacer paro, porque hoy todos la están pasando mal.

El ministro Caballero por su parte desmintió una publicación donde se decía que el flamante Ministro de Industria, Dante Sica, decía que había que desinflar la industria fueguina. Al respecto sostuvo que es una nota de hace tiempo y que los últimos anuncios del gobierno nacional se sienten acompañados. “la realidad, agregó, es que ha sido dificultoso, uno tuvo la posibilidad de trabajar muy de cerca, de proponer cosas, de avanzar, discutir una visión sobre la industria que es distinta a lo que uno preveía, pero si es cierto que de apoco se fueron ganando batallas en un contexto difícil nacional y económico”.

El funcionario sostuvo que conocen a Dante Sica, “que ha realizado trabajos en Tierra del Fuego, durante el 2016 mantuvo algunas reuniones conmigo y conoce la propuesta provincial y como promocionar la industria nacional a partir de la capacidad instalada por lo que creo que este cambio le va a venir bien la industria”.

Finalmente y respecto de las pérdidas de empleo en la industria, Caballero, sostuvo que en 2013 la UOM no decía nada cuando se finalizaba un contrato, hay que ser muy serio y concreto. Hay que tomar en cuenta el empleo real que es el que tiene continuidad, podemos promediar en el año si alguien tuvo un contrato por un tiempo determinado, sino hablamos de gente que tuvo máximo empleo de un mes y que son a veces dos meses como ocurrió el año pasado y eso no es pleno empleo, eso no le sirve a nadie. Es cierto que se perdieron puestos de trabajo, los números no son esos, en 2015 fueron 13.500 puestos de trabajo, después una merma de 2400 en 2016, 12.000 el año pasado, números similares a los que estamos teniendo este año, no son 7400, la realidad es que estamos en los 11.000 puestos de trabajo, no coinciden los números. En cuanto a la continuidad del régimen sostuvo que la discusión se va a ir dando en un trabajo más integral, algo se ha logrado con medidas del gobierno nacional, y después fortaleciendo la diversificación y logrando así la continuidad del régimen”, finalizó.