La realidad social y lo que nadie quiere ver.

Dom 10/06/18.- Quizá este no sea un grande descubrimiento, pero desde hace al menos 30 años, el tiempo que llevo en la Isla, no había visto una crisis de esta dimensiones, salvo en 2001, y aquí en la misma época con un brutal ajuste que redujo los salarios un 35%. El ciclo se repite, los pobres son más pobres y ya hay gente que no tiene ni para comer.

La receta se repite una vez más, los que están pagando el costo de una política económica cíclica, son los más vulnerables, los que tenían poco y ahora no tienen nada, y los que tienen algo apenas si pueden sostenerlo.

Después de al menos 6 tarifazos brutales, dos años de congelamiento salarial y un proceso de endeudamiento muy complejo, Tierra del Fuego se encuentra inmersa en una crisis que la mayoría no quiere ver, cierre de comercios, pérdida de puestos laborales, cierre de fábricas docentes que no cobran, caída del poder adquisitivo, caída del consumo y por ende de la recaudación hacen que la pobreza vaya en aumento y se prevé que se vuelva a los niveles de 2015 con casi un 30% de la población por debajo de la línea de pobreza.

En la Municipalidad de Ushuaia se discuten salarios, pero el propio intendente Walter Vuoto le dijo a este medio que no puede ofrecer más de un 8 %, el gobierno provincial ha hecho lo propio y tanto ATE como ATSA a nivel provincial estarían por acordar esas cifras que no llegan ni al 10 % de la canasta familiar. Mientras en Rio Grande y dicho por los propios dirigentes de los gremios estatales, se logró el mejor acuerdo salarial del país, esto se llama Gestion Publica, cuya definición es muy clara:” La gestión pública es una especialidad que se enfoca en la correcta y eficiente administración de los recursos del Estado, a fin de satisfacer las necesidades de la ciudadanía e impulsar el desarrollo del país”, sino no se explica que en nuestra ciudad, no solo se hayan hecho obras de vital importancia como La Planta de Agua de EL Tropezón, o la pavimentación de más de 250 cuadras, plazas, Gimnasios, centro de gimnasia deportiva, casa de los Jóvenes, capacitaciones en todas las áreas, asistir a más de 2800 personas con alimentos, alquileres, impuestos, generar una exposición con más de 150 pequeños productores, asistirlos, técnica y financieramente para que se auto sustente y becas, sino además pagar sueldos en tiempo y forma y lograr un acuerdo salarial del 15%, cláusula gatillo, 100 % de aumento en asignaciones familiares y 2500 pesos como suma fija por la pérdida de poder adquisitivo que todos los municipales acaban de cobrar con los haberes del mes de mayo.

Aun así, esto no alcanza, este mes el municipio debió aumentar la ayuda social por urgencias a 600 personas más que se quedaron sin empleo, es decir la crisis aumenta, pero hay un intento de blindaje mediático para que esto no aparezca, para que no se vea, ya no solo pierden empleo en las fábricas, donde llegan a 8000, sino en el comercio, la industria metalmecánica, pequeños emprendedores, PyMES, en todos los sectores hay crisis, pero para algunos es masa fácil salir a negarlo, o cargar contra quienes lo denuncian, que generar políticas de estado que propendan al bienestar común, porque además es una obligación indelegable del estado que esto sea así.

Conclusión y como dijo alguna vez Ricardo Alfonsín, ser más ciudadanos y menos individuos, porque el individuo piensa en sí mismo, el ciudadano, piensa en el conjunto”, y esto no estaría pasando, por lo menos por ahora, la división no le sirve a nadie, pero menos les sirve a los que no tienen nada.

Armando Cabral