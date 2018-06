La inflación de junio sería la más alta del año

Los pronósticos van desde subas del 2,5% hasta 3,5%. La consultora LCG, por ejemplo, estimó para junio un piso de 3,2% y una variación Interanual que equivaldría a 26,7%, según explica Melisa Sala, economista de esa consultora.

En cambio, Fausto Spotorno, de la consultora Ferreres & Asociados, calcula que la suba estará cercana al 2,5%, ya que alimentos estaba dando, antes de terminar el mes, aumentos del orden 3%.

Con todo, el economista cree que el traslado de la suba del dólar a los precios en góndola “se va a ir dando de a poco”, dado que si las empresas no venden, tampoco pueden trasladar mucho a sus productos. Un junio, “posiblemente la inflación sea la más alta del año, por el impacto que seguramente tendrá la nafta y el transporte”, consideró. Según sus cálculos, la variación interanual del índice de precios llega al 26%.

Según Eco Go, la inflación de junio se acercará a 3,5% o 4% en el nivel general, como producto de una suba del 3,8% en la núcleo y 4% en alimentos. “Esto daría una inflación interanual del 29,5%, explica Juan Ignacio Paolicchi, analista de la consultora.

“En junio hay tres frentes complicados: la suba de prepagas del 7%; la suba en naftas de 5%, la suba en transporte con impacto directo de 0,3 punto porcentual y la inflación en alimentos acelerando a partir del arrastre que dejó mayo (de 2,5%) y el traslado a precios de la suba del dólar“, explicó. Además, no va a estar el impacto a la baja en la inflación que hubo en mayo por la baja de impuestos en servicios regulados en Capital y la provincia de Buenos Aires,

“Hubo un traslado alto a precios aunque no se está viendo en su totalidad porque las empresas no pueden trasladar todo, para no perder volumen de ventas o su cuota de mercado”, coincide con Spotorno.

Un informe del CERX reveló que las expectativas de inflación de las empresas tuvieron otro salto en junio: “para los próximos 12 meses los empresarios esperan que los precios suban 29,6%, reflejando los ajustes que se fueron sucediendo en el mes después de la corrida cambiaria de mayo y junio, que impulsó un aumento de casi 40% en el dólar”, consignó.

Las expectativas de inflación promedio subieron 2,3 puntos frente a lo que se esperaba en mayo y 6,5 puntos frente a abril (de 23,1% en abril a 27,3% en mayo y 29,6% en junio). Así surge del promedio de las respuestas brindadas por 540 empresarios pequeños y medianos del país consultados entre el 20 y 27 de junio.

Según este análisis, “las expectativas de inflación se vieron muy afectadas por las subas de precios con que las industrias comenzaron a recibir insumos y materias primas y los comercios, la mercadería”.

En este sentido, otro informe de la consultora Focus Market, mostró la dinámica de los precios al consumidor en los últimos días: calculó que en los últimos 20 días, una canasta de alimentos básicos subió en promedio 13%.

“Hubo muchas categorías que tuvieron fuerte impacto, como las harinas, que en dos meses aumentaron casi 30%.Y otras como gaseosas y cervezas también siguieron subiendo, señaló Damián Di Pace, titular de esa consultora.

Clarin