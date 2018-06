Justicia tardía

Por Armando Cabral

Juev 21/06/18.-El crimen de Nilda Mabel Nuñez fue para muchas personas, una bisagra. Habrá un antes y un después. Un antes en el que no bastaron denuncias, no bastaron medidas judiciales, no alcanzaron exclusiones de hogar, no alcanzó hacer pública la situación de violencia a las que era sometida. Nada de eso bastó. También habrá un después, en el cual funcionarios de toda clase, irán, como estamos acostumbrados, detrás de la zanahoria, intentando justificar lo injustificable como lo es la muerte de una mujer. Dos años después del femicidio, y un año después del juicio al asesino, la condena queda firme. Algunas veces, la Justicia llega tarde, pero llega.