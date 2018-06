El Intendente Claudio Queno recibió a Ainara Serdan antes de su viaje a Brasil el próximo lunes.

Fue una reunión interesante con el Intendente Claudio Queno, quien siempre me brindó su apoyo, me gusta porque valora el esfuerzo que hago para ir venir de Tolhuin a Rio Grande, desde el 2010 viajo para tomar clases de danzas clásicas en la escuela Estela Erman y durante estos años participe de muchos encuentros, en una ocasión viaje a Francia donde nos capacitamos y perfeccionamos, en esta ocasión me toca ir a Brasil.

En Brasil el nivel de competición es muy bueno, seguramente nos capacitaremos mucho mas, mi carrera comenzó a los 5 años, y en 3 años mas podría recibirme de profesora de danzas clásicas.

Las expectativas son muchas a pesar de los nervios, me siento realizada a pesar del un accidente que tuve el año pasado, seguir participando de lo que me gusta es todo un desafío.