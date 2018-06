González presentó el proyecto que establece la obligatoriedad de vender productos sin azúcar en comercios “Debemos tomar conciencia con respecto a lo que consumimos, y como nos afecta en nuestra salud”, afirmó la edil

Mart 19/06/18.- Así lo sostuvo la concejal Verónica González tras presentar en la reunión de comisión el proyecto que establece la obligatoriedad de vender productos sin azúcar en comercios y exhibirlos de manera exclusiva. La edil sostuvo que es “imperativo que se identifiquen aquellos productos que son bajos en azúcar, o que definitivamente no poseen azucares”. Además remarcó que es un proyecto que “es bueno, que sirve, que ya está comprobado su utilidad en otras ciudades”.

Río Grande.- La concejal Verónica González presentó ante los concejales el proyecto de ordenanza a partir del cual establece la obligatoriedad en los locales comerciales a vender productos sin azúcar y exhibirlos de manera exclusiva.

Cabe remarcar que el proyecto establece la obligatoriedad de los locales comerciales de garantizar y disponer para su venta, bebidas libres de azúcar tales como jugos y gaseosas, las cuales deben ser exhibidas en forma separada de las demás, como así también será obligación en los establecimientos donde se realicen actividades gastronómicas, deportivas, culturales, sociales, educativas y de recreación ubicados en el ejido municipal, disponer establemente bebidas libres de azúcar al momento de la venta de jugos y gaseosas en general.

Tras la reunión que se realizó en la sala de Comisiones, de la cual también participaron los concejales Miriam Mora, Raúl von der Thusen, y en representación del Municipio estuvo el director General de Participación Ciudadana, Javier Calisaya, la concejal Verónica González manifestó que el “objetivo es comenzar a tomar conciencia de que hay cuestiones que atañen a la salud con respecto a lo que consumimos, comenzar a trabajar en esto, más allá que desde las áreas municipales se vienen llevando muchísimos trabajos respecto de esto, y hay que comenzar a accionar con respecto a los negocios, que son quienes expenden a los ciudadanos productos específicamente con azúcar”.

En tal sentido indicó que la idea es que se “identifiquen aquellos productos que son bajos en azúcar, o que definitivamente no poseen azucares, puntualmente las bebidas, dado que cuando uno se dirige a un comercio, o cuando vas a un espectáculo, por lo general no cuentan con la posibilidad de elegir, si bien sabemos que hoy por hoy en Río Grande la problemática de las cuestiones que tienen que ver con obesidad, diabetes, específicamente cuestiones de la salud están impactando de lleno y en edades tempranas respecto de nuestros ciudadanos, esto es lo que lleva a contribuir en avanzar no solamente en la responsabilidad del comerciante, sino también de la conciencia que tenemos que tener como comerciante a la hora de acompañar estos procesos, sabiendo que hay una situación bastante difícil a nivel social con respecto a la salud”.

Asimismo manifestó que este proyecto se “enmarca dentro de los distintos estudios que está llevando adelante la secretaría de Salud, que se encuentra a cargo del Dr. Abregú, con respecto a la diabetes, teniendo en cuenta que esta secretaría tiene una impronta muy fundamental dentro de lo que es la ciudad, a partir de ahí nosotros acompañamos con políticas, el mismo proyecto especifica que hay un todo un sistema de campaña y acompañamiento respecto de las áreas de salud, donde el órgano de aplicación va a acompañar dentro de lo que es el área municipal”.

Finalmente indicó que es un “trabajo constante y paulatino que debemos ir avanzando, pero sobre todo debemos tomar conciencia todos los ciudadanos que el respeto hacia el consumidor es fundamental”.