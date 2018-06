El Gobierno dio a conocer detalles de la base militar británica en las Islas Malvinas

En el informe número 111 que el jefe de Gabinete Marcos Peña emitió anteayer al Senadose detallan datos que hasta ahora no se conocían sobre el componente militar y el personal del ejército británico apostado en la base de Monte Agradable (Mount Pleasant) que se encuentra en las Islas Malvinas.

En la página 588 de las respuestas que ofreció por escrito a los legisladores, el jefe de Gabinete le dedicó un capítulo específico a la “Cuestión de las islas Malvinas”. Allí, el Gobierno argentino detalló que “las instalaciones británicas en Malvinas comprenden la base de la Real Fuerza Aérea de Monte Agradable, la cual cuenta con dos pistas aéreas y se encuentra ubicada a menos de 50 kilómetros de Puerto Argentino y las instalaciones portuarias de aguas profundas de Puerto Yegua”.

Inmediatamente, Peña describió en el informe que “se posee conocimiento de que el Gobierno británico destina actualmente alrededor de 1.200 hombres (militares), un sistema de radares, misiles tierra-aire ‘Rapier’, un patrullero oceánico, un buque tanque logístico, un buque polar, un escuadrón de aviones caza (compuesto por cuatro ‘Eurofighters Typhoon’), dos helicópteros de carga pesada, una unidad de reabastecimiento de combustible en vuelo y un avión de transporte aéreo táctico”.

Estos datos no se conocían hasta ahora. Sólo había trascendidos del equipamiento militar que Gran Bretaña tiene en las Islas Malvinas. Ni siquiera el Gobierno de los isleños informó hasta ahora el detalle de lo que existe en Monte Agradable y no tiene acceso al lugar ya que es un espacio restringido al público. El informe de Peña no aclara de dónde se obtuvieron estos datos de la base militar británica.

Por otra parte, el jefe de Gabinete destacó en su informe mensual al Congreso que “la República Argentina rechaza la realización de ejercicios militares que incluyan el lanzamiento de misiles en el área de las Islas Malvinas, y protesta regularmente su desarrollo ante el Gobierno del Reino Unido”.

También el Gobierno aclaró que se puso en conocimiento de esta situación de la base militar de Malvinas al Secretario General de las Naciones Unidas y al Secretario General de la Organización Marítima Internacional.

En rigor, en el informe de Peña no está incluida la decisión de Gran Bretaña de renovar sus equipamientos militares en Malvinas que se anunció hace dos meses cuando se realizaron pruebas de lanzamiento del nuevo misil Land Ceptor que reemplazará las armas que tiene en el ejército inglés en las Islas Malvinas desde la guerra de 1982.

Según se informó oficialmente en ese momento, los ejercicios de prueba se realizaron cerca del Mar Báltico en un campo de tiro de prueba sueco. Hay secuencias de video que muestran un misil lanzado desde un vehículo y la destrucción de un objetivo aéreo, en una demostración de la precisión y potencia de la nueva arma.

Construido por MBDA, Land Ceptor comprende el misil modular antiaéreo común (CAMM), un vehículo de lanzamiento y dos vehículos de soporte de unidades de fuego. Se está desarrollando para proteger a las tropas británicas en operaciones de amenazas aéreas, incluidos aviones de combate hostil. Este misil será enviado a Malvinas próximamente por ello no se incluyó en el informe del jefe de Gabinete ante el Congreso.

No obstante, Peña remarcó al Senado los avances que la Argentina y el Reino Unido tuvieron en estos últimos dos años para acercar posiciones independientemente del debate por el reclamo de la soberanía argentina en las islas. Esto incluyó un comunicado conjunto en el que se acordó, entre otras cosas la identificación de los soldados NN enterrados en Malvinas.

A la vez, hay que recordar que el reciente gesto de acercamiento que hubo entre Buenos Aires y Londres: por primera vez en la historia desde la guerra de 1982 ambos gobiernos rindieron homenaje a los soldados de ambos países. El canciller Boris Johnson viajó a Buenos Aires hace un mes yrindió homenaje a los soldados argentinos caidos en Malvinasy Peña hizo lo mismo en Londres 15 días después de ese gesto pero con un mensaje hacia los soldados británicos caidos en la guerra.

Por otra parte, el jefe de Gabinete adelantó que en el marco de la Declaración Conjunta y el Canje de Notas suscriptos por los Gobiernos argentino y británico bajo fórmula de soberanía el 14 de julio de 1999, se realizaron gestiones conjuntas con el Reino Unido a fin de identificar aerolíneas de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay que estén dispuestas a establecer una nueva frecuencia semanal entre el continente y las Islas Malvinas, con dos escalas mensuales en territorio continental argentino.

También el jefe de ministros remarcó que “no ha habido reuniones con el Reino Unido respecto de explotación de recursos hidrocarburíferos”.

Según confiaron a Infobae fuentes calificadas de la Cancillería, “hoy son más las razones que hablan de una mejora de las relaciones con Gran Bretaña para en un futuro encontrar una salida al tema Malvinas que los problemas que existen”. De todas maneras, en el gobierno justificaron la decisión de dar a conocer lo que la Argentina sabe de la base militar de Monte Agradable porque fue un pedido requerido por los parlamentarios.

Esta semana se dio a conocer la aprobación por parte del Parlamento británico de una resolución que comunicó el vicecanciller británico Alan Duncan para levantar el embargo de venta de armamentos y material de repuesto militar de Gran Bretaña a la Argentina.

En su informe al Parlamento, Duncan destacó que en el Comunicado Conjunto “histórico” entre el Reino Unido y Argentina que estableció una cooperación más estrecha en la relación bilateral (incluso en defensa) y garantizó “beneficios importantes” para los habitantes de las islas Malvinas.

Unos meses antes de ello, el secretario de Defensa británico, Gavin Williamson, justificó el envío de un reemplazo de equipamiento misilístico a Malvinas al asegurar que se hizo “en vista de la intensificación de las amenazas” y ya que “es vital que nuestras Fuerzas Armadas tengan la capacidad de mantener a Gran Bretaña a salvo”, dijo. Así, detalló que Land Ceptor será “una formidable barrera en el campo de batalla, protegiendo a nuestras tropas de ataques y aviones enemigos durante las operaciones”.

