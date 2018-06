Gobierno colocó bonos por unos u$s 4000 M y comienza a descomprimir alto stock de Lebac

Por Armando Cabral

Lun 18/06/18.- La Secretaría de Finanzas informó sobre la licitación u$s 2.000 millones de Bonos de la Nación Argentina en moneda dual -pesos y dólares- 2019 y $ 55.753 millones (equivalente a otros u$s 2.000 millones) en Bonos del Tesoro en pesos a tasa fija con vencimiento en 2020. Esto suma u$s 4.000 millones como una manera de descomprimir el stock de Lebac.