Gema Rex: Defensoría municipal. “Las denuncias por violencia familiar aumentaron un 100%”

“Es una cifra muy alta, hace un año se hablaba de 100 denuncias, y cuando se habla de violencia familiar se habla de la mujer y los hijos. Si bien no hay estadísticas formales en la provincia sobre el índice de violencia, los niños siempre son causas reservadas, salvo que siga un proceso judicial, una causa por abuso sexual no se registra y pasa en el marco de la ley 1022 de violencia domestica pero afecta directamente a los niños, directa o indirectamente, los niños siempre son testigos y siempre son los que sufren las consecuencias”, remarcó Rex.

Respecto de la razones del aumento de las denuncias, la profesional sostuvo que “no le echo la culpa a una crisis económica, si bien la pérdida de un empleo o la crisis económica pueden generar problemas, lo que genera la violencia es la propia actitud violenta del hombre. En otras épocas es raro encontrar una única razón de violencia, es una situación de violencia crónica independientemente de cual haya sido el contexto”.

“La violencia física no se da en todos los casos, pero la ley ampara otro tipo de violencias, la verbal, emocional, es lo que más se ve y ahora encontramos siempre la violencia económica, mujeres que quedan con los hijos a cargo sin ningún tipo de ayuda ni reconocimiento del padre para ejercer los cuidados personales”.

Nosotros desde la Defensoría Municipal, tenemos patrocinio jurídico, porque hasta que hay una denuncia por violencia, no podemos actuar, cuando llegan los recursos de violencia o cuando no tiene recursos económicos también se le patrocina la demanda de alimentos y demás”.

Finalmente y respecto de los padres que no quieren ver a sus hijos, Rex sostuvo que “no es nada recomendable que un juez obligue a un hombre a ver a su hijo los días que él ha fijado. Si un hombre no quiere estar con ese niño, no quiere hacerse cargo de su cuidado, no lo va a ejercer en buenas condiciones. Hay mamas que plantean que él lo tiene que ver, no lo viene a buscar y recomendamos que lo analicen porque no está bien enviar a un niño donde no quieren recibirlo, es totalmente desaconsejable”.

La defensoría brinda todo este asesoramiento y contención a través de psicólogos, es una contención jurídica, social y psicológica y se les ofrece tanto a las madres como a sus hijos. La misma se encuentra ubicada en Pasaje Roca y Brown de nuestra ciudad.