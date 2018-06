Ganamos

Por Armando Cabral

Juev 21/06/18.- Se jugó Argentina-Islandia y no se me movió un pelo. Las y los fanáticos esperan con ansias el resultado de Argentina-Croacia y sigo sin entender cual es el sentimiento que los motiva. Observo, escucho, trato de sentir esa pasión que les genera el fútbol, pero no llegó a concebirla. Sin embargo, la única sensación que viví y vivo con esa pasión, y tal vez es mi único punto de comparación con lo que sucede con el Mundial, fue el día en que dio media sanción en la Cámara Baja, a la Ley para la Despenalización del Aborto.