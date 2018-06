Dura respuesta de Juntas y a la Izquierda al ex arzobispo Feministas vs Aguer: “El país no es pagano, sino mayoritariamente verde”

Por Armando Cabral

Juev 21/06/18.- Ante la nota de Aguer sobre “La libre interrupción del embarazo…”, las referentes platenses de Juntas y a la Izquierda y el MST cuestionaron al ex arzobispo. Yamile Almeida expresó: “Ante la inmensa derrota de la iglesia por la media sanción de esta ley, Aguer miente sin límites. No es Macri quien habilitó este ‘debate histórico’, sino que el tratamiento del aborto legal, seguro y gratuito, lo impuso el movimiento de mujeres. Golpeado ante este avance y conquista enorme, después de años de pelear en las calles, Aguer dice que ‘corrió plata’ para esta votación. Sin ver que el país no es ‘pagano’, sino mayoritariamente verde”.