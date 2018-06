Concejal Verónica González. “Repudio el fallo del Superior Tribunal de Justicia”.

Gonzalez señalo que “sabemos que van a ir por más porque esto envalentona, esto es para ver si funciona así y si tenemos a todos los patitos encolumnados, más en el espectro judicial y esto es lo complejo que uno observa”, remarcó.

En cuanto a lo mediático, la edil sostuvo que “hay quienes se van acomodando, al relato y las situaciones, dependiendo de lo que yo vaya necesitando desde lo personal para ir planteando y ver de qué manera me acomodo. Nosotros estamos en el mismo lugar desde el primer día con respecto a nuestra autonomía, la planta potabilizadora y la municipalización de Margen Sur y todos estos puntos porque el pueblo legitimó a Gustavo Melella y nosotros desde el legislativo acompañando, no me queda ninguna duda que la planta potabilizadora la termina definiendo un ejecutivo municipal, no me queda ninguna duda de cuál es la deuda, cerca de 70 millones de pesos que se tiene con este ejecutivo municipal y no me queda duda porque estuvimos ahí presentes cuando la planta entro en funcionamiento”.

Finalmente y respecto a la municipalización, Gonzales señaló que “ellos se están pasando la Carta Orgánica por debajo de la axila y este es el problema, estamos confundiendo a la ciudadanía con expectativas que son complejas, pero aquí tenemos lamentablemente todo un ámbito judicial que nos toma por sorpresa con las decisiones que toman, este es el problema, uno confía en la faz judicial y de repente vemos que son unas bataclanas”, finalizó.