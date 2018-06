Concejal María Eugenia Duré. “Pedimos debate por el día de los derechos del niño por nacer y no nos hicieron lugar”.

Dure sostiene que la presentación del proyecto de declaración del Día de los derechos del niño por nacer, no fue casualidad y ahora caemos todos que en el año 2012 hubo una declaración igual, y desde ese año hasta hoy, nunca se realizó ningún reclamo, ni cuestionamiento al respecto porque esto no se cumplía y dos de los actuales concejales en ese entonces estaban en funciones, además es una imposición porque se está instruyendo al municipio, que instaure ese día en la agenda de actividades municipales”.

Duré remarcó que siempre pide debate, discusión, porque “enriquece y abre la palabra y la opinión del otro, por eso nosotras en esa sesión pedimos un cuarto intermedio, reorganizar y ordenarnos un poco y no se dio lugar pero tampoco se nos dio lugar al debate, cuando acá hay una situación real que es la muerte de las mujeres y hay un sector que tiene otra opinión y que respeto totalmente, ese día dije que estábamos cerrando el debate y de hecho hasta ahora es así”.

La edil sostuvo que “la presentación del proyecto de ordenanza se realizó días antes del comienzo del debate en el Congreso Nacional, por lo que hubo una clara intención de que esto se lleve al recinto con urgencia, para mí no hay nada simbólico en todo esto y sí que el concejo tuviera una postura política al respecto. Cuando un proyecto se trata sobre tablas no hay debate porque ya viene con los votos consensuados para que salga, aun me llama la atención que dos concejales que votaron este proyecto estaban en la anterior gestión”.

Finalmente y respecto del pedido para que el intendente asista al Concejo Deliberante a explicar si está a favor de la vida o no, Duré coincidió en que no debe hacerlo, porque ya se expresó a través del veto y cada uno tiene su opinión sobre un tema que es muy sensible y aunque llamemos al intendente o todos los intendentes la realidad va seguir existiendo, la realidad no atraviesa y las mujeres van a seguir muriendo”, finalizó.