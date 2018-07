Colectiva feminista Rio Grande: “No nos van agarrar solas”

Lorena se encontraba transmitiendo en vivo durante la tarde de este viernes, cuando un grupo de personas la comenzó atacar, la llamó “asesina” y la instaron a alejarse del lugar. Creemos que hechos así dejan en evidencia que los mal llamados grupos Pro vida tienen actitudes intolerantes contra quienes pensamos distinto y no están dispuestos a aceptar la forma de pensar o actuar de otra persona. Por lo tanto, de ahora en más exigimos respeto al momento de realizar nuestra labor y no toleramos la violencia. Repudiamos el accionar del señor Ulises Barria que no es un ejemplo de como debe ser ejercido el periodismo.

Desde www.lalicuadoratdf.com.ar repudiamos este echo y cualquier otro que implique violencia, verbal, psicológica o física a cualquier mujer como ocurrió con nuestra compañera de trabajo.