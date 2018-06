BOMBEROS: Arcando acompañó el homenaje a los bomberos tohuinenses

Entre sus palabras, el Presidente del Parlamento señaló que “ese deseo de ayudar a los demás que los bomberos voluntarios tienen, es más fuerte que cualquier otro sentimiento. Asimismo evaluó que los servidores públicos, bomberas y bomberos “son la expresión más elevada de los valores de solidaridad y entrega para la comunidad que enaltecen a cualquier persona”.

“Nuestras bomberas y bomberos son un ejemplo maravilloso de solidaridad social, puesto que ponen en riesgo sus propias vidas, salvando otras sin contar lo que significan los bienes y el medioambiente haciéndolo en cualquier lugar a veces remotos, y que ni siquiera conocen, poniendo toda su voluntad e integridad para llevar a cabo la tarea.

Ser bombero voluntario no es una tarea fácil. Suena una sirena y esos hombres y mujeres dejan de lado todo, resignando beneficios individuales en pos del bien común. En cada incendio, cada siniestro ustedes arriesgan su vida sintiendo como propia la desgracia ajena, haciendo propio el dolor de los demás.

Cuando una persona decide ser Bombero Voluntario seguramente la hace empujado por la necesidad de dar una mano en lo que se pueda a la comunidad, sin esperar recibir nada a cambio más que una palabra de aliento en determinadas situaciones. Cuando uno decide comenzar a recorrer el camino del voluntariado seguramente no piensa que detrás deja una familia, hijos, padres, amigos, en pos de ayudar al que lo está necesitando, sin pensar en las consecuencias que a veces pueden hacer peligrar hasta la vida propia. Cuando uno pasa el límite entre ser un civil y se pone por primera vez la ropa de Bombero Voluntario aquí ya no hay marcha atrás, ese sentimiento lo llevará de por vida, donde este y en la situación en la que se encuentre, al momento de escuchar el sonar de la sirena querrá inconscientemente quizás salir corriendo, tomar una bici o una moto o subirse a un auto para llegar lo más rápido posible al cuartel.

La vida de un Bombero Voluntario esta signada por el voluntariado, las ganas de ayudar al prójimo, el deseo de ser útil a la comunidad desde el lugar que le toque…

Ser Bombero significa tener que dejar un brindis del 24 o 31 de diciembre por la mitad, perderte el cumple de algún hijo, la fiesta de la escuela de otro, no tener un domingo de descanso o una buena noche de sueño. Ser Bombero es mucho más que un elección, es un sentir, es una necesidad de tender una ayuda solidaria para aquellos que no la están pasando bien, es salir de tu casa sin saber cuándo o en qué estado vas a volver, en definitiva si vas a volver o no.

Por ello, que este nuevo aniversario, sea el momento propicio para renovar el compromiso con la sociedad y que esta última comprenda que siempre podrá contar con la ayuda decidida y profesional de sus Bomberos Voluntarios.

Aprovecho aquí, para enviarles un saludo a todas las instituciones de bomberos voluntarios de la Provincia y conjuntamente a todos el personal que las componen”, cerró y deseó “muy feliz día, Bomberos Voluntarios de Tierra del Fuego”.