Alertan que el cierre de tambos se acentúa “día a día

Este pronunciamiento surge tras la reunión de la semana pasada de la mesa provincial de lechería, “en la que ningún eslabón mostró intenciones inmediatas de recomponer la situación de la producción láctea. Es por eso que ahora estamos manifestando nuestro descontento, desconcierto y preocupación”, comentaron los tamberos de la provincia de Buenos Aires.

En el documento las entidades señalan que “la industria láctea no se hace responsable y mira para otro lado y no da respuestas, el gobierno de la provincia de Buenos Aires ofrece líneas de financiamiento a una tasa que son imposibles de pagar y el gobierno nacional sólo muestra datos y no presenta soluciones concretas. Con este panorama el cierre de tambos se acentúa día a día y la producción continúa en caída libre, mientras la Industria, Supermercados y Estado cobran pero dejan solo migajas al productor”.

Reclamos

© THX Medios S.A. Los productores comentaron que los insumos aumentaron el 40% y el precio al tambero solo el 10% en lo que va del año, “es una ecuación mortal para los tambos”

Ante este contexto los tamberos reclaman una recomposición del precio al productor, ya que sostienen que la industria láctea tiene la capacidad de pagar y acortamiento inmediato de los plazos de pago.

En materia de financiamiento piden que el gobierno revea los tiempos para aplicar herramientas que estén al alcance de los productores, “de lo contrario lo único que se logra es gradualismo en el quebranto”. Y por último sugieren que la industria láctea compita por compra de leche y que el Estado promueva la competencia.