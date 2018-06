El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional está cerrado y su anuncio será en los próximos días

Mart 05/06/18.- Mauricio Macri ya tiene la información reservada que establece las bases del acuerdo entre el gobierno argentino y el Fondo Monetario Internacional (FMI) para acceder a un crédito Stand By destinado a fortalecer el plan económico del gobierno.

Esa información está siendo procesada por la burocracia en Washington y luego se transformará en una recomendación oficial que es elevada a Christine Lagarde, directora gerente del FMI. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, y el presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, harán el anuncio del acuerdo con el Fondo, que aún no definió el monto total del crédito Stand By.

No se descarta que Lagarde y Macri se encuentren en la cumbre del G7 en Canadá antes que la burocracia del FMI en DC y Dujovne y Sturzenegger en Buenos Aires revelen las condiciones que hay que cumplir para acceder a los millones aportados por los países miembros del Fondo. Será una reunión protocolar que el Presidente utilizará para agradecer la velocidad política que la directora gerente impuso a las negociaciones entre Argentina y la burocracia del FMI.

“Prefiero no especular sobre el número. Los mercados son muy sensibles a los rumores“, explicó a Infobae un funcionario norteamericano cuando se le preguntó sobre la cifra final del crédito Stand By.

—¿A la Argentina no le alcanza con USD 10.000 millones . Necesita mucho mas?—, insistió este periodista.

—Será mucho más, pero todo está en manos de los técnicos que elevaran su recomendación a la directora Lagarde. Así es el procedimiento.

Al margen de la cifra exacta del desembolso, ya se han establecido ciertas precisiones que impactarán sobre el modelo económico de Cambiemos. El dólar flotará y a propuesta del gobierno argentino se acordó que el déficit fiscal estará por debajo del 1.5% del PBI para 2019. Esa baja del déficit (explicaron en DC) se obtendrá con un recorte del gasto y un crecimiento real de la economía.

—¿Qué se recortará del gasto?—, pregunto Infobae en los cuarteles generales del FMI.

—El gasto de las provincias. Se llevaron muchos fondos en este año, y creemos que hay duplicación del gasto…

—¿Duplicación del gasto?

—Sí. Desde que asumió el presidente Macri: por el 15% de la masa coparticipable que se les devolvió a las provincias. El gobierno tiene que terminar con esa distorsión.

Respecto a las tasas de interés, habrá una baja gradual que dependerá de Sturzenegger. La estrategia de Argentina, que el Fondo aceptó, consiste en hacer el ajuste en el presupuesto 2019, cerrar un acuerdo político con la oposición y establecer metas de baja inflacionaria, fuerte reducción del déficit, crecimiento leve y tipo de cambio flotante desde el primer día del próximo año.

“El acuerdo es inminente“, aseguró un funcionario nacional que trabaja en la Casa Rosada. Y añadió: “Dujovne y Sturzenegger presentarán los lineamientos de la Carta de Intención aprobada por la burocracia del FMI. Y luego esperamos la decisión del Directorio“.

—¿El Directorio se puede oponer?—, pregunto Infobae.

—Puede. Pero nunca sucedió. Y menos con el apoyo de Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Japón, China, Brasil e Italia.Ya hay acuerdo. Resta los temas burocráticos. Y después anunciarlo.

Si las agendas coinciden en Canadá, Macri y Lagarde se encontrarán en la cumbre del G7 que inicia en tres días. El Presidente tiene buena sintonía con la directora gerente del FMI, que fijó los márgenes políticos del acuerdo por el crédito Stand By. Lagarde explicó que el ajuste no caerá sobre el gasto destinado a los sectores socialesmás vulnerables y precisó que el FMI ya no actúa como auditor ad hoc de las grandes potencias económicas.

Esta definición permitió a Macri adelantar que no habrá un fuerte plan de ajuste recetado en Washington y ofrecer a la oposición una negociación directa para incluir el acuerdo en el presupuesto 2019. No será una situación sencilla: la oposición peronista sueña con regresar al poder, y el FMI puede ser una excelente palanca para derrotar a Macri en los comicios presidenciales.