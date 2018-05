“Toda esta polémica termina con la puesta en marcha de la nueva planta potabilizadora. La gente necesita soluciones” sostuvo Guillermo Worman, integrante de la Comisión de Seguimiento del Fideicomiso Austral. Consultado sobre la situación que atraviesan los vecinos de la ciudad de Río Grande en relación a la provisión del servicio básico de agua potable, el Presidente de la DPOSS explicó que “no existiría polémica si los vecinos de Río Grande tuvieran alguna precisión sobre la falta de agua o de presión durante la noche. Lo cierto es que se están utilizando recursos de la Provincia para hacer una obra que es municipal y el Gobierno necesita tener precisiones. No hay que dejar de tener en cuenta que se están utilizando recursos públicos”. ¨En diciembre recibimos declaraciones que la Planta estaba en un 92 % de avance y que en febrero pasado ya estaría terminada. Podríamos discutir muchos temas, pero lo único importante aquí es que los vecinos de Río Grande reciban agua potable por red pública. Todo lo demás, más parece, una discusión innecesaria y que lo único que lograr es evitar dar una fecha precisa” señaló el funcionario. Para finalizar, Worman sostuvo que “aquí lo importante es hablar de lo sustantivo: la fecha concreta en que la planta comienza a producir y distribuir agua para los sectores de la ciudad en donde existen graves problemas. Este es el pedido de los vecinos”. N de la R: Cabe señalar que desde hace un año no visita la obra que tanto cuestiona, y que la Secretaria de Obras Publicas no lo conoce personalmente, y la supuesta reunion con vecinos que reclaman por el agua aun no se pudo comprobar. Lo único que hace el funcionario es acentuar y oscurecer mas que aclarar, que lo que les preocupa que la obra, aun sin los fondos que debieron enviar, se continué construyendo y se finalice en breve terminando con la única critica que le pueden hacer a la gestión municipal de Rio Grande,