Sonia Castiglione: Secretaria de la Producción. “Recibimos entre 50 y 60 curriculumns por día”.

Lun 14/05/18.- La secretaria de la Producción de Rio Grande, volvió a hablar de la soledad institucional en que se encuentra el municipio al momento de sostener la crisis que se vive en esta ciudad en particular y la provincia en general. “Los índices de pobreza bajaron, pero subieron los de indigencia y nadie lo dice, solo el intendente Melella parece verlo”, disparó.

Sonia Castiglione sostuvo que la crisis se nota y mucho, “recibimos entre 50 y 60 curriculumns por día, gente de más de 50 años que está desesperada porque no tienen trabajo, cuestionó que no cuenten con colaboración institucional de parte del gobierno provincial, que nadie hable de lo que pasa en la provincia, que se invisivilice la crisis, pareciera que solo nosotros desde el municipio vemos esta realidad, otras entidades no la están viendo, porque las acciones concretas las estamos llevando adelante desde el municipio desde esta secretaría y desde desarrollo social, hay un combo de situaciones donde hay que asistir y acompañar desde todos los ángulos”.

Aquella frase de la funcionaria en la exposición El Desafío de Producir del mes de Abril, “estamos institucionalmente solos”, ya dejo de ser un título para convertirse en una triste realidad, “estamos entregando desde máquinas de coser, hasta amoladoras para que la gente pueda llevar algo más a su casa, y en realidad estamos institucionalmente solos porque no hay otra entidad que le ponga el hombro a esta situación, porque no es solo dar y ya está, es el abordaje del problema, la contención, yo recibo gente de 50 años que llega hasta las lágrimas por la impotencia que le genera esta situación, por eso decimos que el acompañamiento tiene que ser integral y es lo que tratamos de hacer”.

Los dichos de Castiglione ponen en agenda una situación social muy compleja que no se muestra, que no se visibiliza, que se evita, pero que está en la calle, en la gente vendiendo todo tipo de productos puerta por puerta, jóvenes lavando autos a domicilio, adultos buscando changas, mujeres limpiando casas o cuidado niños, manejando taxis hasta 13 hs por día, y así miles de situaciones que pareciera ser no se quieren mostrar.

“La gente necesita hoy un rol activo y presente del estado, agregó, porque pareciera que todo está muy bien, ni ningún otro estamento a nivel nacional, provincial viese la realidad de la gente nadie plica políticas activas y concretas en el territorio, pero no se ve una clara defensa de los fueguinos a otros niveles, no está en la agenda de la provincia, por eso digo que estamos muy en soledad”.

Finalmente la funcionaria agradeció al sector privado, gente que no está en el estado y colabora, empresas y empresarios que ayudan a seguir adelante, a la vez que invito a todos quienes quieran colaborar a que lo hagan”, finalizó.