SE DEBATIÓ UNA PROPUESTA DEL CONCEJAL VON DER THUSEN Los Concejales recibieron a representantes de Cooperativas de Taxis

RÍO GRANDE.- Este jueves se llevó a cabo la reunión convocada por el Concejal Raúl von der Thusen con representantes de los taxis de la que también tomaron parte integrantes de la Cámara Metalmecánica y los concejales Miriam Mora; María Eugenia Duré y Laura Colazo.

El encuentro se llevó a cabo en la sala de Comisiones del Concejo Deliberante y en la misma el concejal von der Thusen explicó los tres ejes de su iniciativa, la colocación de una mampara que separe al conductor de los pasajeros; la implementación de posnet para el cobro del servicio y la instrumentación de una luz exterior de advertencia frente a potenciales peligros.

Durante el encuentro las partes intercambiaron opiniones y representantes de las diferentes cooperativas solo avalaron la colocación de una luz exterior de advertencia entendiendo que la posibilidad de colocar una mampara no sería viable en algunos vehículos y limitaría las posibilidades de movimiento y acción del conductor de la unidad como también la eficiencia de la seguridad que se busca incluso ejemplificaron con las ciudades de Mendoza y Buenos Aires dónde se habrían retirado las mamparas en virtud de no haber sido eficientes.

Sin embargo del encuentro también tomaron parte integrantes de la cámara metalmecánica que se comprometieron a realizar un prototipo a los efectos de que el mismo sea evaluado por los taxistas sobre su viabilidad en la ciudad y en caso de ser aceptada podrían ser construidas por los integrantes de dicha cámara a los efectos de ser instaladas en las diferentes unidades de transporte público.

A modo de conclusión el concejal von der Thusen señaló que en relación a la propuesta de incorporar mamparas para separar al conductor de los pasajeros “hay algunas críticas que tienen miedo de que el conductor quede sin espacio suficiente” para lo cual “convoque a la cámara metalmecánica para que puedan armar un prototipo en el vehículo más chico de taxis que es un corsa y ver si la mampara se puede mover con el asiento”.

Además proponemos que se implemente el posnet para que los vecinos puedan pagar el servicio con tarjeta de débito o crédito y sirve como seguridad para los choferes porque el delincuente lo va a pensar dos veces a la hora de ir a asaltar a un taxista porque puede ser que no haya un solo peso en efectivo”.

Y la tercera propuesta “tiene que ver con la obligación para que los taxis y remises coloquen una luz sobre el techo que se pueda accionar desde el interior para que el chofer pueda advertir que está en peligro y quien lo vea pueda advertir a la policía”.

Con relación al planteo de las Cooperativa en cuanto a que las nuevas exigencias sean “optativas y no obligatorias von der Thusen lo descartó dado que cuando uno hace una norma el objetivo es la obligatoriedad de su cumplimiento y la seguridad pública debe ser tratada por el Estado y los choferes de taxis y remises están totalmente expuestos” y respondió a los taxistas que dijeron que las medidas no serían efectivas para garantizar la seguridad y señaló que “no hay ninguna medida 100% eficiente pero si estoy convencido que con estas medidas va a bajar la posibilidad de delito en un 80 o 90%”.

Rechazos

Por su parte Grisela Fuentes, por el lado de los taxistas indicó que “nos tenemos que seguir cuidando entre nosotros porque no queremos hacer política y queremos cuidarnos pero también queremos pedirle a los jueces que sean más justos con los que trabajamos”.

En el mismo sentido señaló que “por más medidas de seguridad que se pongan no nos sirve de nada si después la justicia los deja en libertad”.

Con relación a las propuestas del concejal Von der Thusen “estaríamos de acuerdo con colocar la luz de advertencia porque no solo nos verían nuestros compañeros sino también el resto de la gente”, sin embargo, “no estamos de acuerdo con la mampara porque no nos garantiza seguridad” por lo tanto se preguntó “¿Para quién es el negocio?”, por lo que pidió que “no sea obligatorio y que cada uno decida si quiere ponerlo o no porque si no nos obligan a los que trabajamos ”.

En cuanto a la implementación del posnet “algunos compañeros lo están usando y me parece bien para quienes decidan usarlo pero acá no tenemos antena ni señal en diferentes zonas” por lo que “vamos a seguir conversando”.