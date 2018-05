Se aceleró el rally alcista del dólar: voló 62 centavos al récord de $ 21,52 (en sólo tres ruedas, saltó casi 5%)

El billete, de esta manera, registró su mayor suba desde el 28 de diciembre, el día en que se anunció el nuevo esquema de metas de inflación, cuando se disparó 67 centavos a $19,46.

El avance del minorista se produjo en sintonía con el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), en el que la divisa subió 66 centavos a $ 21,20, pese a que el Banco Central salió a intervenir con ventas para ponerle un techo cuando la moneda norteamericana operaba a $ 20,90.

La entidad que conduce Federico Sturzenegger vendió u$s 504,5 millones, un volumen sensiblemente inferior al promedio de u$s 1236 millones de las últimas tres jornadas. El volumen diario cayó un 39% a u$s 1.132 millones con respecto al cierre previo.

Luego del fin de semana largo, por el feriado del Día del Trabajador, el mercado cambiario comenzó operando con una demanda muy sostenida y una avidez por cobertura que disparó su cotización e hizo que escalara posiciones rápidamente.

Los mínimos se anotaron con la primera operación pactada en los $ 20,75, veintiún centavos por encima del cierre anterior. La autoridad monetaria comenzó su operativo de intervención cuando los valores tocaron $ 20,90 pero sin mantenerse en ese nivel demasiado tiempo. Luego, la retirada del BCRA como principal abastecedor dejó librada la cotización del dólar a la oferta y la demanda, una circunstancia que potenció la suba hasta que el tipo de cambio tocó máximos en los $ 21,30 en la última hora de operaciones.

La última aparición de la autoridad monetaria sobre el cierre forzó una baja de 10 centavos y dejó al dólar en los valores de cierre.

Además de los factores internos, la plaza local se puso a tono con el resto de los mercados internacionales, en el que la moneda norteamericana registró fuertes avances en los últimos días (este miércoles, el dólar trepó un 1,3% en Brasil, un 1,1% en Colombia, un 0,8% en Chile y un 0,1% en México).

En el mercado de dinero entre bancos el “call money” operó a un promedio del 30,00 % TNA. En “swaps” cambiarios se pactaron 184 millones de dólares para tomar y/o colocar fondos en pesos, mediante el uso de compra-venta de dólares para mañana y el viernes. Las tasas de Lebac en el circuito secundario se negociaron al plazo de 14 días a 31,50% TNA, y la de 77 días al 32% TNA.

En el Rofex, donde se negociaron u$s 1.030 millones, más del 40% se operó en mayo a $ 21,79 con una tasa de 35% TNA. Como dato destacado es que recién en esta rueda se cerró de operar el mes de abril a $ 20,9830. El plazo más largo operado fue diciembre, que cerró a $ 24,90 con una tasa de 26,22 % TNA. Los plazos subieron en promedio más de sesenta centavos, en sintonía SPOT.

En la plaza paralela local, por su parte, el blue escaló 50 centavos al récord de $ 21,50, según el relevamiento de este medio en cuevas del microcentro porteño. El “contado con liqui”, en tanto, saltó 63 centavos a $ 21,29.

Por último, las reservas del BCRA disminuyeron este miércoles u$s 625 millones hasta los u$s 55.998 millones.

