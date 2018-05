Pese al retroceso del primer cuatrimestre, el rojo no se agravaría en el acumulado 2018 En abril se profundizó el déficit comercial

Producto de los movimientos en el tipo de cambio de la primera mitad de mayo, esperamos que el rojo comercial no se profundice en 2018. Según nuestras proyecciones, el mismo rondaría US$ -8.200 millones (-1,4% del PBI) en el acumulado anual. No obstante, motivado por el retroceso observado en el primer cuatrimestre, en el acumulado mayo-diciembre el déficit pasaría de US$ 7.200 millones en 2017 a US$ 4.700 millones en 2018 (reducción de 35% i.a.).