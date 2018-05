Patético: Chile pavimentó la ruta 257 hasta el límite con argentina, nosotros no pudimos con 14 kilómetros.

Lun 28/05/18.- Da mucha vergüenza ver como en estos últimos 30 años la República de Chile pavimentó más de 250 kilómetros desde Bahía Azul, zona del balseo, hasta el límite con nuestro país y nosotros en ese tiempo no pudimos pavimentar 14 kilómetros después de 6 gobiernos provinciales y otro tanto nacionales.

Nos referimos a la distancia que existe entre el puesto fronterizo de San Sebastián y el límite con Chile. Es de destacar que el pavimento es hormigón de más de 20 cm de espesor y que está completo hasta el límite con nuestra provincia y en este momento las empresas se encuentran abocadas colocar las banquinas, cartelería y señalización de la cinta asfáltica, mientras en territorio Argentino 6 gobiernos provinciales y otro tanto nacionales no pudieron con los benditos 14 kilómetros.

En nuestra página de Facebook los comentarios son de indignación, bronca y decepción por esto que todos los fueguinos utilizamos habitualmente pero que además había sido acordado con Chile en sendos acuerdos firmados, donde Chile cumplió con su parte y nosotros no.

Como se puede entonces hablar de cruce por aguas argentinas, de soberanía, de intereses difusos y geopolítica, si no se pueden pavimentar 14 kilómetros en más de 30 años?, no es un detalle menor la calidad de las rutas que construyen, ya que como todos hemos podido observar, en ellas no se ve una grieta, un bache, ni parches de brea a lo largo de todo el recorrido de aquí a Punta Arenas o a Monte Aymond, en la provincia de Santa Cruz.

El comentario es “ese viene de Argentina mira como está de barro el auto”, una verdadera vergüenza Como si esto fuera poco, tampoco se pavimentó la ruta al Hito 1, una obra pautada en mas de 300 millones de pesos, de lo que solo quedó el terraplén, pero no se colocó jamas un cm de pavimento. La pregunta es donde fue el dinero, donde están las empresas, que pasó con todo eso, y porque tanta impunidad.