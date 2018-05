“ES EL MEJOR ACUERDO SALARIAL EN EL ÁMBITO ESTATAL DESDE LA QUIACA A USHUAIA”

“Hace muchísimos años que no se discute con la intensidad que se ha tenido durante este tiempo, pero la lealtad en la discusión se refleja hoy en este acuerdo que hemos alcanzado”, aseguró.

Asimismo, el dirigente resaltó los términos del acuerdo, sobre todo el aumento de las asignaciones familiares en un 100% “que es una medida muy importante en el momento que se vive, teniendo en cuenta que se cubre a más de 1700 hijos del 75% de la planta de personal”. Por otro lado, evaluó que “la actualización del ítem permanencia en categoría mejora rotundamente la calidad de empleo y las condiciones colectivas de trabajo”.

“Yo creo que todo esto no hubiese sido posible si no fuera porque ha habido un Presupuesto que se ha llevado adelante con responsabilidad, y como ciudadanos no podemos negar que hemos podido ver además de este acuerdo que beneficiará a los empleados municipales muchas obras reflejadas en la ciudad para toda la población”, finalizó.