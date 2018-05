Malena Pichot, contra los actores que están a favor de la legalización del aborto

“Quiero un video de chabones que sea: ‘Hola, pude tener una carrera exitosa y una familia, porque el sistema está de mi lado. Ahora desperté de un coma de 15 años y voy a bancar a las mujeres en una porque si no ya queda re mal'”, arrancó su descargo contra los actores la actriz.

Luego, ironizó al respecto: “No, no voy a tomar anticonceptivos durante años como hicieron todas mis compañeras, ni siquiera voy a hacerme una vasectomía aunque ya no quiero más hijos. No todo eso no. Soy un chabón”.

Más tarde le respondió a un comentario de una seguidora y dijo que aunque las intenciones fuerean buenas, no significaba que la trama y el humor le gustaran sí o sí.

Lo curioso de la molestia de Pichot contra los actores es que el spot que ellos hicieron va en pos de la legalización del aborto, causa por la que ella misma lucha, por lo que no se termina de entender el por qué de su posición en contra.

No a todas las mujeres le molestó el video de los colegas. Incluso varias actrices como Griselda Siciliani, Dolores Fonzi, Verónica Llinás, Muriel Santa Ana y Mercedes Morán lo compartieron a través de sus redes sociales.