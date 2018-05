La batalla por el agua: Gobierno insiste con su versión distractiva, Castillo adelanta la puesta en marcha y Proalsa repudia los dichos del funcionario provincial.

Con la excusa de hacer una revisión del estado de la obra en y como integrantes de la comisión de seguimiento del fideicomiso austral, ente que le adeuda 66 millones de pesos al municipio de Rio Grande y en medio de un reclamo gremial generalizado, la revisión se hizo desde el exterior, según Worman, pero aun así insistieron con Luis Vázquez, ministro de Obras Públicas, en que falta mucho más que un mes para que la obra esté terminada.

Por su parte la Secretaria de Obras Públicas, Gabriela Castillo en el mismo programa desmintió la visita y reclamó una vez más los casi 70 millones de pesos que el Fideicomiso Austral adeuda al municipio desde hace 7 meses y que ha debido depositar el intendente para que la Planta continúe en construcción. “Se sacaron una foto en la puerta de la planta y no hablaron con nadie, a Worman no lo conozco personalmente y a Vázquez lo vi una vez cuando inauguramos el pavimento en el barrio Los Cisnes, así que no hay prácticamente relación institucional, nunca nos reunimos para trabajar en conjunto, hace un año que no aparecen por la obra”, remarcó,

Consultado Worman, sobre este punto dijo “porque la provincia le tiene que regalar una planta a la Ciudad de Rio Grande, según el municipio la planta se encuentra en un 95 % de su construcción y nosotros debemos tener algún tipo de constatación del municipio y de la empresa. Ayer visitamos la parte exterior, la toma en el rio, pero lo cierto es que el Fideicomiso no cuenta con una fecha cierta para que esta planta comience a producir agua potable. Vimos que la obra civil está terminada, pero me quedé con la sensación de que esa planta no va a producir agua en un mes. Ojala que lo que dice la funcionaria del municipio de Rio Grande sea así, porque es lo mejor que le puede pasar a los vecinos de Rio Grande y a mí me pondría muy contento que así sea”.

Worman dijo que se conformara una comisión para supervisar los avances de la obra y confirmó que el Ministro Luis Vázquez firmó una nota dirigida al Intendente Melella para inspeccionar ese territorio y recordemos que esta planta está saliendo el doble de lo que debería haber salido y se demoró tanto que la planta de Ushuaia ya se terminó y está funcionando y la de Rio Grande todavía no”.

Finalmente en un comunicado la empresa Proalsa a cargo de la obra, repudió los dichos de Worman y adelantó que la planta se concluirá en el tiempo previsto y que se va a brindar con agua. la empresa desmintió punto por punto todos los dichos de Worman en distintos medios incluido el costo de la obra y los supuestos sobreprecios..

Publicamos el comunicado de la empresa.