IPESFA: “Quiero que este tema, se trate en el ámbito de la Legislatura”, pidió Urquiza

Asimismo, expresó “deberá explicar el bloque oficialista, qué entienden ellos sobre qué asuntos la Legislatura debe ocuparse. Si por ocuparnos de lo que nos corresponde, de temas serios y delicados como es la intervención del IPESFA, a mí que me traten de demagoga. Quiero que este tema, se trate en el ámbito de la Legislatura”.

En este sentido, la Legisladora resaltó que el proyecto de Ley presentado el lunes por mesa de entrada, que apunta a declarar la nulidad absoluta de la intervención del IPESFA del Ministerio de Educación de la Provincia, como así también restablecer en el ejercicio de sus funciones a sus autoridades, fue acompañado por más de 1300 firmas.

De igual manera, Urquiza detalló los alcances de la sesión del jueves último: “Lo que solicitamos fue apartarnos del reglamento, incorporar un asunto y que sea girado a la Comisión correspondiente para su tratamiento”, y agregó: “El oficialismo presenta proyectos de Ley para tratar sobre tablas, y que sean aprobados en la misma sesión”.

“Lo que sí obtuvimos, es que la propia legisladora Andrea Freites (FPV – PJ), se comprometiera a que en el transcurso de la semana, asista el Ministro de Educación. Hicimos un análisis de la resolución de la intervención y consideramos que no están claras las acciones llevadas adelante. Es muchísimo el daño, porque son docentes que forman a nuestros hijos en la Provincia”, expresó.

Más y más endeudamiento

Por otra parte, refirió al nivel de endeudamiento que tiene la Provincia. “Los recursos no se ejecutan, las obras no se llevan adelante y no tiene límite. Expliquémosle a la gente que estos convenios que están suscribiendo, significan más deuda. Me llama la atención decir que nos oponemos por oponernos, porque hemos dado sendas explicaciones y argumentos de por qué apoyamos algunas leyes, y otras no”, indicó Urquiza.

Para finalizar, aseguró: “Si yo me hubiera querido diferenciar del Gobierno, hubiese votado en contra la Ley de Salud Mental, el Fondo de Garantías para el Desarrollo Fueguino (FOGADEF), y el Laboratorio del Fin del Mundo” ejemplificó respecto de la labor de ese bloque en sesión. “Son leyes que fueron sancionadas por unanimidad del cuerpo. Nuestra Legislatura, tiene votación nominal, por eso invito al Ministro Jefe de Gabinete, a que lea los diarios de sesiones para que vea las Leyes que el Movimiento Popular Fueguino acompañó y cuáles no”, cerró.