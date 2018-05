Gustavo Melella: Día de los derechos del niño por nacer. “Lamento que no haya habido debate sobre este tema”.

Mierc 30/05/18.- El intendente Gustavo Melella en dialogo con la prensa se manifestó respecto de la Sesión del Concejo Deliberante del día martes donde se aprobó por mayoría adherir a la ley provincial que declara al 25 de Marzo como “día de los derechos del Niño por nacer” y dijo lamentar que no haya habido debate sobre el tema. Califico como una hipocresía y un slogan declararse a favor de la vida y desear que otro la pierda, dijo estar a favor de la vida plena y en contra de celebrar un día, porque se trata de una lucha de todos los días, y no de llevar un cartel.

El intendente prosiguió diciendo, “creo que eso es fundamental, uno puede tener una mirada u otra y está bueno que pensemos distinto, pero se tiene que dar la discusión y uno tiene que fundamentar y con fundamentos serios de porque si o porque no”.

Melella sostuvo que ese fue el principal problema, “no hubo discusión y tienen que haberla y ojala el Concejo deliberante se de esa instancia”.

El intendente dijo que está a favor de la vida, “pero de la vida plena y esto es muy personal, pero estoy muy en contra de celebrar un día, porque el día de la mujer, como la causa Malvinas, vamos todos el primero de abril pero después no importa si nos quitan derechos sobre la soberanía, eso se tiene que hacer todos los días. Por otro lado, agregó, el derecho a la vida, ¿Qué significa el derecho?, la ordenanza no da fundamento, como garantizo esos derechos. Que tengo que garantizar, salud, estimulación, alimentación, tengo que garantizar todo lo que ese derecho implique y esta ordenanza no está esa discusión, no está explícito es un enunciado de algo, en una coyuntura”.

Finalmente yendo más al hueso Melella no se guardó nada y disparo “hay mucha hipocresía de un lado o del otro, hoy que se discute tanto la despenalización o no del aborto, a veces nos rasgamos las vestiduras contra el que piensa a favor o en contra, no damos fundamentos y en las redes, veo a los que dicen defender la vida, deseándole a otro que pierda la vida, estas a favor de la vida para levantar un cartel y no dar fundamento, no respetar la vida del otro me parece una hipocresía”.

Finalmente le dedicó un párrafo a aquellas mujeres que menos tienen y que está por dar a luz y no tiene los alimentos necesarios, cuidados sanitarios, y no hago nada no me está importando la vida del otro, si me importa la vida me importa plenamente y no a medias tintas o con un simple slogan que hoy se da”, finalizó.