GOBIERNO LLAMÓ A LA UNIDAD DE LOS FUEGUINOS PARA DEFENDER LA SOBERANÍA DE LAS ISLAS MALVINAS

Dom 27/05/18.- “Los argentinos, de norte a sur, vivimos tiempos difíciles. Los fueguinos no somos la excepción. En momentos como estos creo que a todos nos sirve recordar a quienes nos dejaron lecciones que nos ayudan y ayudaron durante décadas” comenzó su discurso la Gobernadora en el 208 aniversario del primer Gobierno Patrio.

La celebración oficial se desarrolló en la Villa Deportiva “Eva Perón” de la ciudad de Ushuaia y estuvieron presentes el vicegobernador de la Provincia, Juan Carlos Arcando; el presidente del Superior Tribunal de Justicia, Javier Darío Muchnik; y el Senador Nacional Julio César Catalán Magni, entre otras autoridades.

En otro momento de su discurso, la Mandataria invitó a los fueguinos “a recordar cómo se puede hacer realidad un sueño. A recordar cómo el disenso puede transformarse en unión. A recordar cómo cuando el objetivo trasciende lo personal y pasa a ser colectivo es imposible que no se logre. A recordar cómo, en una mañana de lluvia de hace tantos años, nuestros antecesores hicieron posible lo que pocos países de América habían logrado: tener un gobierno patrio”.

La gobernadora también destacó que los próceres de Mayo eran “un grupo de hombres y mujeres de diferentes orígenes, de ideas que muchas veces no coincidían, de distintas edades y profesiones, que dejaron de lado sus diferencias y priorizaron sus coincidencias. Entendieron que la unidad no era una frase si no una conducta necesaria para lograr el bien común”.

“Recordando aquella jornada de gloria, les pido que nos unamos, que estemos juntos y que hagamos sentir nuestra voz llena de firmeza y llena de paz en un tema que a todos nos compete: la soberanía de nuestras Islas Malvinas” señaló la Mandataria en uno de los momentos más aplaudidos del discurso.

Para finalizar, ratificó que “Malvinas y el Atlántico Sur son política de Estado para nuestra provincia. Es tiempo de reflexión, de discusión y de defensa de lo nuestro, pero en paz. Como decía anteriormente, debemos estar a la altura de nuestra gente. Confío en que lograremos”.

TRABAJO Y PAZ SOCIAL

La gobernadora Rosana Bertone también se manifestó preocupada por el trabajo de los fueguinos y señaló que “defenderlo con toda mis fuerzas, es mi obligación. Les aseguro que lo estoy haciendo, que no descanso ni descansaré”.

En relación a la gestión de gobierno señaló que “debemos mejorar, pero también debemos estar orgullosos, todos los fueguinos, de haber recuperado en poco tiempo la convivencia, la paz social”.

También participaron de la conmemoración ministros y secretarios de Estado, ministros del Superior Tribunal Justicia, concejales, jefes y autoridades de Fuerzas Armadas argentinas y de otros países, Presidentes y representantes de entes autárquicos de la Provincia, autoridades del Poder Ejecutivo nacional y municipal, y ONG, entre otros.

La celebración culminó con el desplazamiento de las banderas de ceremonia de jardines y colegios de la Provincia y posterior almuerzo de las tradicionales empanadas argentinas.