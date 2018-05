Un ex-jefe del Ejército decidió renunciar a su condición de ‘Veterano de Guerra de Malvinas’

Mierc 30/05/18.- Se trata del Capital Jorge Ferreyra que estuvo al frente del batallón 101 de Junín en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur y lo hizo hasta que ‘todos los afectados a la causa Malvinas no sean reconocidos como tales’

Un ex-jefe del Ejército ha decidido a renunciar a su condición de ‘Veterano de Guerra’ de la gesta de Malvinas hasta tanto, todos los soldado que estuvieron en el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur en aquello años no sean reconocidos como tales.

Se trata del Capital Jorge Ferreyra que estuviera al frente del Batallón 101 de Junín en Comodoro Rivadavia y llegara a Malvinas con un grupo de ese escuadrón en mayo de 1982.

Además, propone un encuentro de soldados con la presencia de sus respectivas familias donde cada uno se vea ‘hermano-soldado’ y se reconozcan que defendieron a la patria sin egotismo desde distintas tareas y funciones.

Ferreyra, que actualmente lleva adelante una misión de coordinación y enlace entre los Veteranos de Guerra y el Ministerio del interior ha expresado que las decisiones deben ser del Gobierno y las Fuerzas Armadas, y no la división de soldados de una época que fueron convocados a una guerra y solo cumplían órdenes. Cada uno debe saber que defendieron a la Patria y evitar enfrentamiento con otro soldado que tampoco podía decidir. Solo cumplía con su deber u orden recibida. ‘Hay que hacer un encuentro de soldados y no de reivindicaciones’. ‘Todos son veteranos’ y debe buscarse la camaradería y la unidad, ya que ‘Nadie puede ser juez de otro’, ya que el ‘Espíritu de Malvinas debe ser el camino a la unidad nacional’. El ex–oficial fue más allá. También han sido un ex-veteranos ‘las mujeres que cosieron la ropa de los soldados y no estaban al frente’. ‘Los que se anotaron voluntarios’. ‘Los que estaban en las primeras o cuarta líneas ya que pusieron lo suyo por la Patria’. ‘Todos deben ser vistos como ‘Veteranos de aquella Guerra y si desfilamos todos juntos algún día, haremos una gran contribución a la unidad nacional’.

