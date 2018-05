Crece el malestar de trabajadores municipales en Ushuaia por congelamiento salarial.

Sandra Esperon sostuvo que “durante dos años la tuvieron ligth, pero así como tienen dinero porque la gente se enoja si no reparan las calles, ahora tienen un problema con los trabajadores porque hace dos años que tienen los sueldos congelados”.

“los trabajadores, agregó, no tenemos las mismas herramientas intelectuales que ustedes para reclamar, pero ahora nos van a tener que escuchar, siempre pagamos los costos, no podemos retroceder ahora en el reclamo, si lo hacemos, nunca más vamos a poder reclamar, vienen las elecciones y el que venga, si ahora no hacemos nada, va a seguir todo igual y ahora hace dos años que no estamos reclamando por distintas razones pero se terminó”, dijo en asamblea realizada dentro del edificio municipal.

Todo esto se ha venido tapando sistemáticamente desde hace meses, pero la gota que rebasó el vaso fue el acuerdo salarial histórico logrados por ATE, ASOEM y SITOS con la Municipalidad de Rio Grande, con fondos propios y sin endeudamientos de ningún tipo, lo mismo ocurre con el gobierno provincial, donde ya le han informado a los gremios que no hay fondos para aumentos.