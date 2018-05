Comisión N° 1 Legislatura CONCERTACIÓN FUEGUINA EXPUSO SU POSICIÓN SOBRE LA REFORMA POLÍTICA, VOTO ELECTRÓNICO Y ELECCIONES PASO

Mart 15/05/18.- Fadul y Bocchichio se expresaron en contra de las PASO y el voto electrónico. Consultaron a los legisladores sobre los costos que demandaría la implementación del sistema y como se haría una hipotética licitación. Sobre las PASO señalaron que “no resuelven nada y no podemos mandar a la ciudadanía a votar siete u ocho veces en un año”. Proponen una armonización de los sistemas electorales en la provincia.

USHUAIA, 15 de mayo.- La diputada mandato cumplido Liliana “Chispita” Fadul y el concejal Silvio Bocchicchio, presidentes de los partidos Federal Fueguino y Espacio de Concertación Social respectivamente, expusieron hoy en la Legislatura -como integrantes de la Concertación Fueguina- su posición sobre los proyectos de reforma política, voto electrónico y elecciones PASO.

“Este sistema de tecnología en procesos electorales sólo se utiliza en tres países del mundo: Venezuela, India y Brasil, está en franco retroceso, los países más avanzados informáticamente han decidido dejar de utilizar el voto electrónico, incluso hay casos como Alemania donde se ha prohibido terminantemente” señaló Fadul.

“Sin ir más lejos, leyendo artículos periodísticos, la empresa que proveyó el software en las elecciones de Venezuela dijo que les faltó un millón de votos en el sistema, algo que siembra de dudas el resultado del acto eleccionario” añadió la ex legisladora.

Fadul manifestó que “quisiera saber cuánto va a costar una elección de estas características, cuanto presupuesto se destinará y de qué modo se van a licitar el software, el hardware en las distintas etapas de un comicio. Me gustaría que nos informen que empresas están en condiciones de brindar los requerimientos del proyecto enviado por el Ejecutivo y como se hará para una hipotética contratación”.

Por su parte, Silvio Bocchicchio recordó que “Macri advertía en su campaña electoral que íbamos rumbo a convertirnos en Venezuela, bueno hoy estamos yendo en esa dirección con la insistencia de implementar el voto electrónico tan cuestionado, y que es exactamente igual al de boleta única electrónica, nada garantiza que el papel que se emite sea el dato que efectivamente cargó la computadora”.

En este sentido agregó que “el CONICET por pedido del Ministerio del Interior de la Nación realizó un informe con los mejores expertos en la informática y sistemas de voto electrónico que hay en el país, y concluyeron en no avanzar en la implementación de tecnología, por eso se frenó este proyecto en el Congreso”.

“Tenemos que entender cuáles son las demandas del pueblo, la sociedad no pide voto electrónico, es algo que va a distanciar más al pueblo de los representantes de todos los estamentos. Las Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias -PASO- quedó demostrado por la experiencia nacional que no resuelven ningún problema de los sistemas electorales, no podemos enviar a nuestros vecinos a votar siete u ocho veces en un año” destacó el edil de ECoS.

“Hace falta una reforma política seria, que contemple la posibilidad de armonizar los sistemas electorales que hoy conviven en la provincia, con un sistema de tachas a nivel provincial que es inocuo por su reglamentación, y un sistema de preferencias en Ushuaia que atenta contra la paridad con que se conforman las listas” aseguró el dirigente.

De la reunión de Comisión N° 1 participaron legisladores de los tres bloques políticos que conforman la actual Legislatura, y los invitados fueron además de ECoS y el PFF, el PSP, Partido Verde y Encuentro Popular.